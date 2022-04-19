Из России продолжают высылать дипломатов, в стране не хотят видеть представителей Бельгии и Нидерландов

Сотрудников посольств и консульств Бельгии и Нидерландов высылают из России в качестве ответной меры. На сборы три недели.
О праве на ответные меры 19 апреля сообщает МИД РФ. На беседу позвали посла Великого герцогства Люксембург, ему объявили решительный протест на высылку представителя российской дипмиссии.
Схожая беседа состоялась с послом Нидерландов. Эта страна в конце марта объявила о высылке 18 россиян. В ответ persona non grata названы 14 сотрудников посольства в Москве и один из генконсульства в Петербурге. До отъезда две недели.
Королевство Бельгия, которое выслало 21 россиянина, в лице посла получило ноту МИДа. Бельгийские дипломаты должны уехать до 3 мая, сколько точно человек покинет страну — не сообщается.