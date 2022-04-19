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    Экономика и санкции

    Из России продолжают высылать дипломатов, в стране не хотят видеть представителей Бельгии и Нидерландов

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    4 комментария

    Сотрудников посольств и консульств Бельгии и Нидерландов высылают из России в качестве ответной меры. На сборы три недели.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    О праве на ответные меры 19 апреля сообщает МИД РФ. На беседу позвали посла Великого герцогства Люксембург, ему объявили решительный протест на высылку представителя российской дипмиссии.

    Схожая беседа состоялась с послом Нидерландов. Эта страна в конце марта объявила о высылке 18 россиян. В ответ persona non grata названы 14 сотрудников посольства в Москве и один из генконсульства в Петербурге. До отъезда две недели.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Королевство Бельгия, которое выслало 21 россиянина, в лице посла получило ноту МИДа. Бельгийские дипломаты должны уехать до 3 мая, сколько точно человек покинет страну — не сообщается.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (4)

    AndrewBarsik
    Очень хорошо, что в Россию возвращается из зарубежных дипломатических представительств в недружественных странах много молодых здоровых мужиков - истинных патриотов. Они же там истосковались по Родине! Будет кем пополнить Вооружённые Силы!
    DEMOMON
    Шавки. Никакого собственного мнения и позиции.
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