Генконсульство Нидерландов в Петербурге временно остановит работу на фоне спецоперации на Украине

Посольство Нидерландов в России приостановит часть деятельности до момента прекращения специальной операции на Украине. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе диппредставительства.



«В настоящее время поддержание нормальных отношений с российскими властями не представляется возможным», — заявили там 1 апреля.



Посольство Нидерландов в Москве и Генеральное консульство в Петербурге на набережной Мойки, 11, временно остановят работу.



29 марта глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о высылке 17 российских дипломатов, их обвинили в «работе на разведку». По его словам, решение принято «в контексте национальной безопасности».

