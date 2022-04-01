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    Генконсульство Нидерландов в Петербурге временно остановит работу на фоне спецоперации на Украине

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    Посольство Нидерландов в России приостановит часть деятельности до момента прекращения специальной операции на Украине. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе диппредставительства.

    «В настоящее время поддержание нормальных отношений с российскими властями не представляется возможным», — заявили там 1 апреля.

    Посольство Нидерландов в Москве и Генеральное консульство в Петербурге на набережной Мойки, 11, временно остановят работу.

    29 марта глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о высылке 17 российских дипломатов, их обвинили в «работе на разведку». По его словам, решение принято «в контексте национальной безопасности».

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге также свою работу прекратило Генконсульство Бельгии. С флагштоков, размещенных на балконе здания на набережной реки Мойки, 42, сняли флаги.

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    Комментарии (5)

    Avs7153
    "Многоликие монголы
    Пьют карбидовые смолы.
    Девки скачут по гробам
    Прямо в город Амстердам..." (С)
    фру
    че там, когда тюльпаны у них зацветут, в мае?
    01011001
    Да, до прекращения пассивно-агрессивной истерики МИДа РФ разговаривать с ними и правда не о чем.
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