«Работали под прикрытием». Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, Бельгия — 21

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о высылке 17 российских дипломатов, их обвинили в «работе на разведку».
«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, прикомандированных к российским представительствам под дипломатическим прикрытием», — сообщил он 29 марта. По его словам, решение принято «в контексте национальной безопасности».
Соседа поддержала Бельгия, которая решила выслать 21 дипломата.
Ранее «шпионов под прикрытием» в российских дипломатах увидела Польша. Варшава объявила о высылке 45 человек. МИД РФ пообещал ответить.