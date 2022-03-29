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«Работали под прикрытием». Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, Бельгия — 21

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Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о высылке 17 российских дипломатов, их обвинили в «работе на разведку».

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, прикомандированных к российским представительствам под дипломатическим прикрытием», — сообщил он 29 марта. По его словам, решение принято «в контексте национальной безопасности».

Соседа поддержала Бельгия, которая решила выслать 21 дипломата.

Ранее «шпионов под прикрытием» в российских дипломатах увидела Польша. Варшава объявила о высылке 45 человек. МИД РФ пообещал ответить.

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Комментарии (9)

Noisymouse-дубль
Тырили секрет ускоренного размножения тюльпанов??
jump
пусть еще Яндекс тоже вышлют назад , чтобы здесь развивал свои беспилотные авто и такси.
Леонтий
Видимо Лавров будет уходить на пенсию при закрытых посольствах.
Боевой министр.
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