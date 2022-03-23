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Польша высылает российских дипломатов. Их обвиняют в шпионаже

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Агентство внутренней безопасности Польши требует выслать из страны 45 российских дипломатов, сообщает 23 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина. Российские дипломаты, по мнению местных властей, вели на территории страны шпионскую деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

«Агентство внутренней безопасности подготовило список 45 идентифицированных лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в Министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие», — цитирует информагентство заявление Жарина.

МИД России уже пообещал ответить на это решение.

Как сообщают местные СМИ, утром 23 марта посол РФ в Польше Сергей Андреев был срочно вызван в штаб-квартиру МИД. Всего в Варшаве работают около 100 российских дипломатов и членов их семей.

Ранее страны Прибалтики выслали российских дипломатов из-за деятельности, «противоречащей их дипломатическому статусу», и «распространения пропаганды». Власти Болгарии и Словакии также объявили персонами нон грата сотрудников российских посольств.

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Комментарии (7)

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