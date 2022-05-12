Суд в Петербурге приговорил экс-гендиректора транспортной компании «Гардарика» к условному сроку за налоговые махинации

Московский районный суд Петербурга приговорил экс-гендиректора транспортной компании «Гардарика» Эрнста Асриева, признанного виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком длительностью два года.



«С Асриева субсидиарно с ООО «ТЭГ «Гардарика» подлежит взысканию сумма в размере 324 219 228 рублей. 200 000 рублей Асриев уже заплатил. Арест на имущество ООО «ТЭГ «Гардарика» сохранен с прекращением расходных операций в пределах 324 219 228 рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города 12 мая.

