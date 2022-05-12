Суд в Петербурге приговорил экс-гендиректора транспортной компании «Гардарика» к условному сроку за налоговые махинации

Московский районный суд Петербурга приговорил экс-гендиректора транспортной компании «Гардарика» Эрнста Асриева, признанного виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком длительностью два года.
«С Асриева субсидиарно с ООО «ТЭГ «Гардарика» подлежит взысканию сумма в размере 324 219 228 рублей. 200 000 рублей Асриев уже заплатил. Арест на имущество ООО «ТЭГ «Гардарика» сохранен с прекращением расходных операций в пределах 324 219 228 рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города 12 мая.
«Фонтанка» писала, что, будучи гендиректором ООО «ТЭГ «Гардарика», Асриев включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. Таким образом в период с конца января 2012-го по начало августа 2017-го он недоплатил в бюджет РФ более 324 млн рублей.
«ТЭГ «Гардарика» — последнее из юрлиц, в которых Эрнст Асриев, по данным СПАРК, продолжает оставаться действующим владельцем и руководителем. Многочисленные подразделения группы в регионах (Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара и пр.) формально перешли во владение и управление другим людям еще в 2018 году. Еще в 2019 году совокупная выручка всех этих компаний, основанных Асриевым и работавших по всей стране под единым названием, равнялась примерно 3,6 млрд рублей. В 2016 году эта цифра превышала 6,7 миллиарда.