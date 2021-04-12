Следователи арестовали личные счета экс-главы транспортной компании «Гардарика». Налоговая требует от него больше миллиарда

Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, Октябрьский суд Петербурга удовлетворил в начале месяца ходатайство следователя ГСУ СК РФ по аресту денег на счетах Эрнста Асриева «прекратив расходные операции в пределах 748 507 984 рублей». В постановлении суда он назван обвиняемым — речь идет об уголовном деле по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».
Ранее петербургская налоговая пыталась решить вопрос в арбитражной плоскости. Претензии были серьезными. Судя по судебным документам, речь шла о доначислении налогов на прибыль и НДС почти на 750 млн рублей, а также пеней и штрафов еще на на 337 миллионов. Речь шла об отношениях ООО ТЭГ «Гардарика» с тремя десятками самых разных контрагентов, которые были, по версии ФНС, некорректно отражены в декларациях компании.
«ТЭГ «Гардарика» — последнее из юрлиц, в которых Эрнст Асриев, по данным СПАРК, продолжает оставаться действующим владельцем и руководителем. Многочисленные подразделения группы в регионах (Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара и пр.) формально перешли во владение и управление другим людям еще в 2018 году. Еще в 2019 году совокупная выручка всех этих компаний, основанных Асриевым и работавших по всей стране под единым названием, равнялась примерно 3,6 млрд рублей. В 2016 году эта цифра превышала 6,7 миллиарда.