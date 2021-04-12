Следователи арестовали личные счета экс-главы транспортной компании «Гардарика». Налоговая требует от него больше миллиарда

Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, Октябрьский суд Петербурга удовлетворил в начале месяца ходатайство следователя ГСУ СК РФ по аресту денег на счетах Эрнста Асриева «прекратив расходные операции в пределах 748 507 984 рублей». В постановлении суда он назван обвиняемым — речь идет об уголовном деле по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».



Ранее петербургская налоговая пыталась решить вопрос в арбитражной плоскости. Претензии были серьезными. Судя по судебным документам, речь шла о доначислении налогов на прибыль и НДС почти на 750 млн рублей, а также пеней и штрафов еще на на 337 миллионов. Речь шла об отношениях ООО ТЭГ «Гардарика» с тремя десятками самых разных контрагентов, которые были, по версии ФНС, некорректно отражены в декларациях компании.