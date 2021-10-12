Дело экс-гендиректора транспортной компании «Гардарика» готовится к передаче в суд

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора транспортной компании «Гардарика» Эрнста Асриева. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ведомства.
Асриев, напомним, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, он отражал в декларациях по НДС ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. С 2014 по 2016 год Асриев якобы недоплатил в казну более 354 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский районный суд.