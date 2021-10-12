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Дело экс-гендиректора транспортной компании «Гардарика» готовится к передаче в суд

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Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора транспортной компании «Гардарика» Эрнста Асриева. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Асриев, напомним, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, он отражал в декларациях по НДС ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. С 2014 по 2016 год Асриев якобы недоплатил в казну более 354 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский районный суд.

«ТЭГ "Гардарика"» — последнее из юрлиц, в которых Эрнст Асриев, по данным СПАРК, продолжает оставаться действующим владельцем и руководителем. Многочисленные подразделения группы в регионах (Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара и пр.) формально перешли во владение и управление другим людям еще в 2018 году. В 2019 году совокупная выручка всех этих компаний, основанных Асриевым и работавших по всей стране под единым названием, составила примерно 3,6 млрд рублей. В 2016 году этот показатель превысил 6,7 млрд рублей.

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