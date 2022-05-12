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    В Петербурге идут третьи сутки с температурой выше 8 градусов. После пяти можно выключать отопление

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    6 комментариев

    Комитет по энергетике Петербурга заявил, что длительность отопительного сезона зависит исключительно от температуры наружного воздуха. Отсчет уже начали от 10 мая.

    Как сообщили в комитете «Фонтанке» 12 мая, для принятия решения о завершении отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура была выше +8 градусов в течение не менее 5 дней либо был прогноз о резком потеплении. «Пока прогнозов резком повышении температуры нет, а порог в 8 градусов перешагнули только 10 мая», — добавили в ведомстве.

    При этом 5 дней — это минимальный временной промежуток: обязанности отключать отопление по его истечении нет, так как может начаться похолодание.

    Отопительный сезон-2021/2022 начался 20 сентября, спустя неделю после начала периодического протапливания. В мае петербуржцы традиционно жалуются на затянувшееся, с их точки зрения, отопление. Подробнее о том, на что они могут рассчитывать, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (6)

    hoboot
    задолбали уже с этим отоплением. влажность не выше 20% с открытыми окнами 28-31+°
    Марти МакФлай
    Вечная борьба кондейщиков с открытооконщиками.
    Kezevo
    Давно пора отключать, все равно теплоснабжающие топят по ул температуре, а там порог что 0 , что +8 один. Кто особо мерзнет электричеством дешевле будет
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