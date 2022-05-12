В Петербурге идут третьи сутки с температурой выше 8 градусов. После пяти можно выключать отопление

Комитет по энергетике Петербурга заявил, что длительность отопительного сезона зависит исключительно от температуры наружного воздуха. Отсчет уже начали от 10 мая.

Как сообщили в комитете «Фонтанке» 12 мая, для принятия решения о завершении отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура была выше +8 градусов в течение не менее 5 дней либо был прогноз о резком потеплении. «Пока прогнозов резком повышении температуры нет, а порог в 8 градусов перешагнули только 10 мая», — добавили в ведомстве.



При этом 5 дней — это минимальный временной промежуток: обязанности отключать отопление по его истечении нет, так как может начаться похолодание.