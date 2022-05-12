Финалистка «Нацбеста» представит роман о нулевых, абьюзе и запретной любви

Герои романа родились в перестроечное и постперестроечное время, росли и взрослели в нулевые годы — и жили, охваченные постоянным чувством тревоги, вызванным терактами тех лет. В романе Богдановой четко передано время, оно соответствует реальным историческим периодам, вплоть до месяцев и дней.



На контрасте с тревогой выступает любовь — у одних персонажей запретная, у других вполне социально одобряемая, но куда более трагическая. Особое место в романе Богдановой занимают женщины, которых общество обязует всегда быть кому-то чем-то должными. Автор восстает против такого восприятия, показывая, как покорность и следование незыблемым традициям может погубить человека.

