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    Финалистка «Нацбеста» представит роман о нулевых, абьюзе и запретной любви

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    В «Буквоеде» на Невском, 46, в пятницу, 20 мая, состоится презентация романа писательницы Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов».

    Фото: ast.ru/
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    Герои романа родились в перестроечное и постперестроечное время, росли и взрослели в нулевые годы — и жили, охваченные постоянным чувством тревоги, вызванным терактами тех лет. В романе Богдановой четко передано время, оно соответствует реальным историческим периодам, вплоть до месяцев и дней.

    На контрасте с тревогой выступает любовь — у одних персонажей запретная, у других вполне социально одобряемая, но куда более трагическая. Особое место в романе Богдановой занимают женщины, которых общество обязует всегда быть кому-то чем-то должными. Автор восстает против такого восприятия, показывая, как покорность и следование незыблемым традициям может погубить человека.

    Встреча начнется в 20:00. Количество мест ограничено.

    18+

    Елена Васильева

    Фото: ast.ru/

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