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    Режим ограничения полётов в южные города продлён

    2204
    4 комментария

    Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной частей России. Ограничение будет действовать до 19 мая.

    Режим был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, его продлевали уже более десяти раз. Он касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

    Авиакомпаниям предлагается использовать альтернативные маршруты — через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь.

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    Комментарии (4)

    NoName1234
    Кто бы сомневался…
    274806705
    не устали каждую неделю продлять? до особого распоряжения не?)
    Дежурный по объединению
    Хороший план. Только затяжной что-то.
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