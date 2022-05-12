Режим ограничения полётов в южные города продлён

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной частей России. Ограничение будет действовать до 19 мая.



Режим был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, его продлевали уже более десяти раз. Он касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям предлагается использовать альтернативные маршруты — через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь.