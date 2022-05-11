Яхтенную улицу в Петербурге достроят до Планерной

В Смольном утвердили строительство участка Яхтенной улицы на отрезке от Планерной до Камышовой. Оно позволит создать единую магистраль от Мебельной улицы до Коломяг.

Как сообщает правительство Петербурга 11 мая, речь идет об участке четырехполосной магистрали протяженностью 630 м, с тротуарами и велодорожками. Предполагается, что он позволит избавиться от пробок, которые сейчас возникают на Планерной и Камышовой улицах, а также на Богатырском проспекте. Планируемый срок строительства — 2025–2026 годы.



Напомним, это не единственный дорожный объект, который предполагается построить в Приморском районе. В частности, Смольный намерен закончить строительство Южной улицы, а также недостающего участка Шуваловского проспекта — опять же на участке от Камышовой до Планерной.

