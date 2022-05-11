    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    753мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Яхтенную улицу в Петербурге достроят до Планерной

    2005
    1 комментарий

    В Смольном утвердили строительство участка Яхтенной улицы на отрезке от Планерной до Камышовой. Оно позволит создать единую магистраль от Мебельной улицы до Коломяг.

    Как сообщает правительство Петербурга 11 мая, речь идет об участке четырехполосной магистрали протяженностью 630 м, с тротуарами и велодорожками. Предполагается, что он позволит избавиться от пробок, которые сейчас возникают на Планерной и Камышовой улицах, а также на Богатырском проспекте. Планируемый срок строительства — 2025–2026 годы.

    Напомним, это не единственный дорожный объект, который предполагается построить в Приморском районе. В частности, Смольный намерен закончить строительство Южной улицы, а также недостающего участка Шуваловского проспекта — опять же на участке от Камышовой до Планерной.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Mr.Long
    Ценность этих заявлений и публикаций, ровно такая же, как и про схемы развития Петербургского метро. Ноль целых ноль десятых.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close