Георгий Чесаков ушел с поста совета директоров «Тинькофф Банка»

Георгий Чесаков покинул пост главы совета директоров «Тинькофф Банка», следует из сообщения материнской компании TCS Group, опубликованного 11 мая.
«Тинькофф Банк сообщает о выходе Георгия Чесакова из Совета директоров Тинькофф Банка и Тинькофф Страхование. В соответствии с озвученными ранее планами, он сосредоточил внимание на международном развитии и планирует переезд», — сообщает пресс-служба TCS Group. Речь идет о планах Чесакова представлять интересы группы при создании дочернего предприятия банка на Филиппинах.
Ранее сообщалось, что компания «Интеррос» Владимира Потанина купит 35% акций TCS Group, ранее принадлежавшей трасту семьи Олега Тинькова. Сделка получила согласование Центрального Банка РФ. Сам Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после публичных заявлениq о спецоперации на Украине.