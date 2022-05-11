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    Петербургским общественным транспортом воспользовались 35 млн человек за майские праздники

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    1 комментарий


    В Санкт-Петербурге городской общественный транспорт перевез более 35 миллионов петербуржцев и гостей города в период майских праздников с 30 апреля по 10 мая. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

    Петербургским метрополитеном воспользовались более 16 млн человек, а наземным транспортом — порядка 19 млн пассажиров. По пригородным железнодорожным маршрутам проехали более 1,7 млн человек.

    На майских аэропорт Пулково обслужил почти полмиллиона пассажиров. Комитет по туризму Петербурга ранее сообщил, что с начала мая город посетили почти 560 тысяч гостей.

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    Комментарии (1)

    Pravda178
    Не плохо заработали в праздники на народе!
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