Петербургским общественным транспортом воспользовались 35 млн человек за майские праздники



В Санкт-Петербурге городской общественный транспорт перевез более 35 миллионов петербуржцев и гостей города в период майских праздников с 30 апреля по 10 мая. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.



Петербургским метрополитеном воспользовались более 16 млн человек, а наземным транспортом — порядка 19 млн пассажиров. По пригородным железнодорожным маршрутам проехали более 1,7 млн человек.



На майских аэропорт Пулково обслужил почти полмиллиона пассажиров. Комитет по туризму Петербурга ранее сообщил, что с начала мая город посетили почти 560 тысяч гостей.

