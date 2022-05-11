Почти полмиллиона пассажиров прошли через Пулково за майские праздники

С 30 апреля по 10 мая петербургский аэропорт Пулково обслужил 497 тысяч пассажиров. Год назад было на 10% больше.

Как сообщает 11 мая компания «Воздушные ворота Северной столицы», за аналогичный период прошлого года показатель составил 549 тысяч человек. В это количество входят пассажиры, которых обслужили и на прилет, и на вылет.



Сообщается, что в этом году на майских из Петербурга по России по большей части улетали в Москву, Сочи, Калининград, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. В лидерах по международным направлениям — Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Душанбе, Ош, Хургада, Худжанд и Самарканд.



Ранее комитет по туризму сообщил, что с начала мая Петербург посетили 560 тысяч гостей. Ряд отелей на первых майских достигли 100-процентного уровня бронирования. Наибольшей популярностью пользовались отели премиум-сегмента (4–5 звезд) и хостелы.

