Спецоперация, отдых, май. Петербургские отели рассказали о рекордных заработках на длинных выходных

Иностранных туристов заменили состоятельные москвичи. Цены выросли на фоне ажиотажа и инфляции.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Прерванное из-за спецоперации на Украине авиасообщение помогло гостиницам Северной столицы заработать на туристическом импортозамещении. Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, многие из них смогли вернуться к показателям допандемийным при почти полном отсутствии иностранных туристов, а некоторые — даже превзойти их.

Ростом доходов смогли похвастаться в первую очередь дорогие гостиницы. Так, за праздники средняя загрузка в «Астории» составила 70%, в «Англетере» — 76%, рассказала директор по продажам и маркетингу отелей Екатерина Андреева. Рост по сравнению с прошлым годом составил среднем 10%, по сравнению с допандемийным 2019-м по «Астории» показатель вырос на 10%, по «Англетеру» остался на том же уровне. При этом стоимость размещения в гостиницах увеличилась на 20% по сравнению с 2019 годом.



В ROSSI Boutique Hotel&SPA в первые майские загрузка была близка к 100%, рассказал генеральный менеджер Сергей Бульзов. «Цены больше, чем до ковида, процентов на 25–30%», — добавил он. В 2021 году цены были такие же, а вот загрузка поменьше. То есть показатель доходности номерного фонда вырос.

В «Гельвеции» в некоторые дни загрузка достигала 105–107%. «Были двойные продажи в сутки — гость живет утро-день, потом уезжает, и мы селим второго гостя. Были первые переселения в другие гостиницы», — объясняет владелец отеля Юнис Теймурханлы. Цены выросли на 8% к прошлому году. Небывалый ажиотаж предприниматель объясняет отложенным спросом периода пандемии, а также тем, что зарубежные путешествия оказались недоступными из-за геополитической ситуации. Прерванное авиасообщение и блокировка банковских карт поставили международный туризм на паузу. Кроме того, гостей волнуют возможные проявления русофобии за рубежом, рассказывает Юнис Теймурханлы.

В Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo в майские праздники было забронировано 75% номеров. Это больше, чем в 2021 году, когда загрузка составляла 65%, но ниже, чем в 2021 году, когда она приближалась к 100%, рассказала инвестор гостиницы Виктория Шамликашвили. Стоимость проживания была на 7–10% дороже, чем в 2021 году, но показатель доходности на номер все равно на 15% отстает от допандемийного уровня, когда заметная часть турпотока приходилась на иностранные группы.



В отеле Azimut на первых майских тоже не было свободных номеров, тогда как годом ранее загрузка составляла около 96%. А вот цены были, как в прошлом году, рассказал генеральный менеджер Михаил Веричев. На вторые майские тоже забронировано почти 100% номеров.

«В целом, загрузка была очень высокая», — рассказали в «Гранд отеле Европа», но конкретных цифр и сравнения с прошлыми периодами не привели.

Довольны заполняемостью и гостиницы бюджетного сегмента. Так, у сети «РА» были заняты 90–100% номеров, рассказал управляющий Андрей Мазин. «Возвращаются старые постоянные клиенты, поехали группы детей, одна из гостиниц была полностью занята белорусскими туристами», — сообщил он. Цены вернулись на уровень 2019 года после снижения в пандемийные годы. «Но чтобы получить ту же прибыль, цены нужно поднять в два раза — выросли расходы на коммунальные платежи, зарплаты, налоги», — отмечает Мазин. Перевод части отелей в гостевые дома помог оптимизировать издержки, но недостаточно.

И дорогие, и дешевые гостиницы бронировали в основном россияне. «Подавляющее большинство гостей — москвичи», — рассказали в «Гранд отеле Европа». Если раньше львиную долю постояльцев дорогих отелей составляли путешественники из-за рубежа, то теперь на гостей из Италии, Турции, США и Франции пришелся лишь 1%. Они путешествуют и по бизнесу, и с целью отдыха, отметили в пресс-службе.



«90% — это москвичи и жители прилегающих областей центра России, платежеспособная публика, не очень реагирующая на рост цен», — говорит Юнис Теймурханлы. Были единичные бронирования туристов из Африки. Также в гостинице селились немцы и швейцарцы, но это, скорее, были постоянно живущие в России экспаты. Путешественников из других стран, в том числе СНГ, пока отпугивает ситуация на Украине, считает он.

«В основном едет Москва и Подмосковье, парковка вся заставлена московскими машинами», — отмечает Сергей Бульзов. По словам участников рынка, чаще на машинах путешествовали пары и семьи с детьми, а индивидуальные туристы преобладали над группами.

Уход из России популярного сервиса Booking.com не оставил гостиницы без клиентов. По словам отельеров, сейчас гости стали чаще бронировать номера напрямую через сайты. Также долю Booking.com поделили между собой отечественные платформы. «50% — прямые бронирования через сайт и звонки, остальные — «Островок», «Броневик», «Яндекс путешествия», OneTwoTrip», — говорит Юнис Теймурханлы. «Много броней напрямую, много «Островок», «Броневик» и «Яндекс путешествия», — подтверждает Виктория Шамликашвили. Программа туристического кешбэка, по ее словам, тоже привела дополнительных клиентов, но ее доля в бронированиях была незначительной. При этом отельеры не исключают, что туристы продолжают использовать портал отзывов Booking.com, чтобы выбрать отель, а потом забронировать его через другую платформу или напрямую.



Загадывать на будущее пока не готовы. «На ПМЭФ бронирование идет хорошо, но дальше я не заглядываю — окно бронирования маленькое», — говорит Михаил Веричев.

«Прогнозировать сложно, так как геополитика стоит на первом месте. Если все останется как сейчас, Петербург продолжит оставаться импортозамещением европейских дестинаций. Хочешь Прагу, приедешь в Петербург, хочешь Лувр, придешь в Эрмитаж», — рассуждает Юнис Теймурханлы. На фоне «взвинченного искусственного спроса» цены продолжат расти. А вот если ситуация на Украине будет налаживаться, к примеру, будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий, Северная столица вполне может заполучить иностранные потоки из дружественных стран — уже в сентябре-октябре.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

