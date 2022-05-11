Премьер: Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение недели

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели. Об этом 11 мая заявила премьер-министр страны Санна Марин.
«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — подчеркнула она в интервью японскому телеканалу NHK.
На пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Фумио Кисидой Марин отметила, что присоединение Суоми к альянсу «усилит все международное сообщество».
«Я рассказала премьеру Кисиде о наших возможных планах по подаче заявки на вступление в НАТО. Если Финляндия пойдет на подобный исторический шаг, то мы сделаем это ради безопасности наших граждан. [Возможное] присоединение к НАТО усилит все международное сообщество, которое выступает за наши общие ценности», — сказала она (цитата по ТАСС).
В среду премьер Великобритании Борис Джонсон подписал со Швецией договор о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что сегодня же аналогичное соглашение будет заключено и с Финляндией.