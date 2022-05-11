Премьер: Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение недели

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели. Об этом 11 мая заявила премьер-министр страны Санна Марин.



«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — подчеркнула она в интервью японскому телеканалу NHK.



На пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Фумио Кисидой Марин отметила, что присоединение Суоми к альянсу «усилит все международное сообщество».

