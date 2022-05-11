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    Премьер: Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение недели

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    5 комментариев

    Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели. Об этом 11 мая заявила премьер-министр страны Санна Марин.

    «Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — подчеркнула она в интервью японскому телеканалу NHK.

    На пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Фумио Кисидой Марин отметила, что присоединение Суоми к альянсу «усилит все международное сообщество».

    «Я рассказала премьеру Кисиде о наших возможных планах по подаче заявки на вступление в НАТО. Если Финляндия пойдет на подобный исторический шаг, то мы сделаем это ради безопасности наших граждан. [Возможное] присоединение к НАТО усилит все международное сообщество, которое выступает за наши общие ценности», — сказала она (цитата по ТАСС).

    В среду премьер Великобритании Борис Джонсон подписал со Швецией договор о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что сегодня же аналогичное соглашение будет заключено и с Финляндией.

    «Фонтанка» писала, что Финляндия и Швеция рассматривают вопрос о вступлении в НАТО и, как отмечают СМИ, могут подать заявки одновременно. Альянс, в свою очередь, будет стараться найти способы принять их «относительно быстро», если страны пожелают присоединиться к нему.

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    Комментарии (5)

    274800255
    Финны совсем здравый смысл потеряли, как крысы за волшебной дудочкой НАТО. Отрезвление будет печальным. Увы.
    СлаваРоссии
    О каких ценностях говорят? О бомбардировках Югославии, Афганистана, Сирии? А, О свободе проведения гей-парадов и запрете иностранной прессы и ТВ.
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    «усилит все международное сообщество»

    конечно , усилит))) если "международное сообщество" - это такая ловкая группа по интересам, шарящая по карманам налогоплательщиков, при этом, сами обычные финны-налогоплательщики в данное "сообщество" не входят))
    а вот у рядового финна уменьшится число евро на счёте, равно, как и уменьшится хорошая скандинавская социалка, упадёт толщина асфальта на финской дороге)
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