Суд приостановил банкротство оператора «Северного потока — 2» до сентября

Швейцарский суд приостановил рассмотрение дела о банкротстве компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на четыре месяца. Об этом 11 мая информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Процедура приостанавливается до 10 сентября. До этого срока компания может не выплачивать деньги кредиторам. Временным управляющим назначена фирма Transliq AG.



После признания Россией независимости ДНР и ЛНР 22 февраля Германия приостановила сертификацию трубопровода, а США заявили о введении санкций против компании-оператора «Северного потока — 2» и ее руководства. После этого иностранные СМИ сообщили, что Nord Stream 2 AG была вынуждена уволить сотрудников и подать на банкротство, но компания опровергла эту информацию. Она также отметила, что закрыла свой сайт из-за многочисленных кибератак.