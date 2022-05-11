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    Ворона выбрала кусок грязи и увлеклась им. Странные птичьи игры попали на видео

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    4 комментария

    Любопытную сценку из жизни птиц сняла на видео петербурженка Юлия на улице Ольги Форш в Калининском районе города. У пруда ворона делала что-то непонятное с комками засохшей земли.

    «Она ковыряла куски грязи. Сначала [я] решила, что она ищет еду для себя. Но потом поняла, что это она так развлекается. Люблю ворон! Не перестают меня каждый раз удивлять и радовать!» — рассказывает Юлия 10 мая в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    Похожее видео Юлии «Фонтанка» публиковала в апреле. На нём тоже ворона. В тот раз удивительные действия птицы получили логичное объяснение. Она занималась рыбалкой и, «пробурив» лёд, вытащила добычу.

    Другая птичья история разворачивается в ЦПКиО. Там самец утки-мандаринки «влюбился» в крякву и отбил её у ухажёра — представителя её вида. Образовался любовный треугольник. Новая семья на редкость красива, но вряд ли имеет будущее.

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    Комментарии (4)

    260965961
    Я в Сангальском садике была свидетельницей сцены, как одна ворона умирала, а другая ждала её смерти, чтобы этой умершей вороной полакомиться. Я тогда была способна ещё бегать. И на первом круге при входе в сад я увидела, как одна ворона умирает, а другая ворона на расстоянии метров 10 за этим процессом наблюдает. А когда через минут 40 я выходила из сада, я увидела, как эта живая ворона уже расклёвывает безжизненно лежащую мёртвую ворону.
    Милая +
    У меня ворона пыталась однажды в парке Политеха вырвать заколку из причёски. Обыкновенная белая пластмассовая заколка могла привлечь её внимание некоторым сходством, вероятно, с макарониной. Подлетела, ухватила клювом заколку, но не смогла её утащить.
    hal9000
    У меня вороны к деньгам..всегда если покаркает то либо аванс либо зарплата..а раз машину обосрали так мне премию дали..правда негусто..но тоже приятно..я ворон не точто люблю но уважаю
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