Ворона выбрала кусок грязи и увлеклась им. Странные птичьи игры попали на видео

Любопытную сценку из жизни птиц сняла на видео петербурженка Юлия на улице Ольги Форш в Калининском районе города. У пруда ворона делала что-то непонятное с комками засохшей земли.



«Она ковыряла куски грязи. Сначала [я] решила, что она ищет еду для себя. Но потом поняла, что это она так развлекается. Люблю ворон! Не перестают меня каждый раз удивлять и радовать!» — рассказывает Юлия 10 мая в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

