Ворона выбрала кусок грязи и увлеклась им. Странные птичьи игры попали на видео

Любопытную сценку из жизни птиц сняла на видео петербурженка Юлия на улице Ольги Форш в Калининском районе города. У пруда ворона делала что-то непонятное с комками засохшей земли.
«Она ковыряла куски грязи. Сначала [я] решила, что она ищет еду для себя. Но потом поняла, что это она так развлекается. Люблю ворон! Не перестают меня каждый раз удивлять и радовать!» — рассказывает Юлия 10 мая в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Похожее видео Юлии «Фонтанка» публиковала в апреле. На нём тоже ворона. В тот раз удивительные действия птицы получили логичное объяснение. Она занималась рыбалкой и, «пробурив» лёд, вытащила добычу.
Другая птичья история разворачивается в ЦПКиО. Там самец утки-мандаринки «влюбился» в крякву и отбил её у ухажёра — представителя её вида. Образовался любовный треугольник. Новая семья на редкость красива, но вряд ли имеет будущее.