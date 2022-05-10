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    Любовная драма, как в кино. Крякву-невесту у соперника отбил «мандарин», такому красавцу сложно отказать

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    5 комментариев

    Похоже, пару пытаются образовать представители разных видов. Это редкий в природе случай.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Любовный треугольник выясняет отношения в прудах ЦПКиО в Петербурге. За романтической историей у птиц наблюдал петербургский фотограф Антон Кубышкин.

    «Интересную картину можно сейчас наблюдать в ЦПКиО. Трио: селезень, мандаринка и кряква. Мандаринка отбил даму у селезня, но тот не намерен сдаваться: всё плавает рядышком, на что-то надеется. Крякву, кажется, нынешний кавалер вполне устраивает. Но и в целом непонятно, откуда взялась мандаринка? В Питере и Ленобласти она не водится. Чудеса, да и только», — рассказывает фотограф в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 10 мая.

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    Фотографии сделаны накануне. Мандаринка внесена в Красную книгу России. Самку-крякву можно понять: селезень мандаринки и правда на редкость красив, уже не говоря о том, что он очевидный «иностранец». «Межвидовая любовь, какие же у них получатся дети?» — рассуждает фотограф.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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    Комментарии (5)

    sd39
    Ко мне, на даче, парочка приходят. У ног крутятся, как коты. Кормлю их всех.
    Slava_Rossii
    Вот так девки и бегут к иностранцам, покупаясь на модный прикид. А хорошие местные парни ходят не женатые. Потом иностранец бросает свою простушку и сваливает, а та остаётся одна с утятами.
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