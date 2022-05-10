Любовная драма, как в кино. Крякву-невесту у соперника отбил «мандарин», такому красавцу сложно отказать

Похоже, пару пытаются образовать представители разных видов. Это редкий в природе случай.
Любовный треугольник выясняет отношения в прудах ЦПКиО в Петербурге. За романтической историей у птиц наблюдал петербургский фотограф Антон Кубышкин.
«Интересную картину можно сейчас наблюдать в ЦПКиО. Трио: селезень, мандаринка и кряква. Мандаринка отбил даму у селезня, но тот не намерен сдаваться: всё плавает рядышком, на что-то надеется. Крякву, кажется, нынешний кавалер вполне устраивает. Но и в целом непонятно, откуда взялась мандаринка? В Питере и Ленобласти она не водится. Чудеса, да и только», — рассказывает фотограф в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» 10 мая.
Фотографии сделаны накануне. Мандаринка внесена в Красную книгу России. Самку-крякву можно понять: селезень мандаринки и правда на редкость красив, уже не говоря о том, что он очевидный «иностранец». «Межвидовая любовь, какие же у них получатся дети?» — рассуждает фотограф.