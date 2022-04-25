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    Зависть в Ботаническом саду: ворона долбит лёд и достаёт рыбу

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    6 комментариев

    «Клёвую» сценку наблюдала петербурженка Юлия на днях в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге. Ей удалось снять на видео подлёдную рыбалку вороны. Запись 25 апреля публикует сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    На видео — две вороны на льду водоёма. Одна из них упорно долбит лёд клювом, вторая наблюдает. Вскоре присоединяется и третий зритель. Цель «бурения» становится понятна, когда птица, как морковку, вытягивает за хвост рыбку. И улетает со своей добычей подальше от завистников.

    Петербургские бёрдвотчеры недавно сфотографировали скопу, несущую рыбу в когтях, а также драку лебедей за лучшую промоину.

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    Комментарии (6)

    Ushat Pomoev
    Ньюсмейкеры откомментили, как бёрдвотчеры профолловили вингерных фиш-итеров.
    angel of death
    без труда не вытащишь и ворону из пруда =)
    265055770
    Все как у людей. Один работает, двое смотрят.
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