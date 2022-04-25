Зависть в Ботаническом саду: ворона долбит лёд и достаёт рыбу

«Клёвую» сценку наблюдала петербурженка Юлия на днях в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге. Ей удалось снять на видео подлёдную рыбалку вороны. Запись 25 апреля публикует сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».



На видео — две вороны на льду водоёма. Одна из них упорно долбит лёд клювом, вторая наблюдает. Вскоре присоединяется и третий зритель. Цель «бурения» становится понятна, когда птица, как морковку, вытягивает за хвост рыбку. И улетает со своей добычей подальше от завистников.

