Илон Маск пообещал вернуть Дональду Трампу аккаунт в Twitter

«Постоянные баны должны быть крайне редкими и действительно зарезервированы для учетных записей, которые являются ботами или мошенническими, спам-аккаунтами… Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа», — сказал Маск на конференции FT Live «Будущее автомобиля».

Илон Маск 10 мая заявил, что вернут аккаунт в Twitter бывшему президенту США Дональду Трампу, если сделка по приобретению компании состоится. Об этом сообщает CNBC .

Twitter навсегда отстранил Трампа от платформы в январе 2021 год, после нападения его сторонников на Капитолий, опасаясь «рисков дальнейшего подстрекательства к насилию». У Трампа в то время было более 80 миллионов подписчиков.



Как только Маск объявил, что заинтересован в приобретении компании отчасти для того, чтобы сделать ее платформой для свободы слова, возникли вопросы, пригласит ли он Трампа обратно. В прошлом месяце Трамп сказал, что не вернется, даже если у него будет такая возможность. «Нет, я больше не вернусь в «Твиттер», — заявил Трамп корреспонденту CNBC.



В конце апреля стало известно, что руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. Сделка оценивается примерно в 44 млрд долларов. Она была единогласно одобрена советом директоров и будет закрыта, как ожидается, в 2022 году. После завершения сделки Маск намерен возглавить Twitter.

