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    Илон Маск пообещал вернуть Дональду Трампу аккаунт в Twitter

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    4 комментария

    Илон Маск 10 мая заявил, что вернут аккаунт в Twitter бывшему президенту США Дональду Трампу, если сделка по приобретению компании состоится. Об этом сообщает CNBC.

    «Постоянные баны должны быть крайне редкими и действительно зарезервированы для учетных записей, которые являются ботами или мошенническими, спам-аккаунтами… Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа», — сказал Маск на конференции FT Live «Будущее автомобиля».

    «Я бы отменил постоянный запрет», — добавил Маск.

    Twitter навсегда отстранил Трампа от платформы в январе 2021 год, после нападения его сторонников на Капитолий, опасаясь «рисков дальнейшего подстрекательства к насилию». У Трампа в то время было более 80 миллионов подписчиков.

    Как только Маск объявил, что заинтересован в приобретении компании отчасти для того, чтобы сделать ее платформой для свободы слова, возникли вопросы, пригласит ли он Трампа обратно. В прошлом месяце Трамп сказал, что не вернется, даже если у него будет такая возможность. «Нет, я больше не вернусь в «Твиттер», — заявил Трамп корреспонденту CNBC.

    В конце апреля стало известно, что руководство Twitter согласилось продать компанию Илону Маску. Сделка оценивается примерно в 44 млрд долларов. Она была единогласно одобрена советом директоров и будет закрыта, как ожидается, в 2022 году. После завершения сделки Маск намерен возглавить Twitter.

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    Комментарии (4)

    Pilat
    Мечты сбываются..подумал Дональд.
    Денеб
    Молодчага, Илон! Хорошая будет пощёчина ихнему истеблишменту!
    Дежурный по объединению
    #Маскнаш! Обещать - не мешки ворочать!
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