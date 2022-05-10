Историка Дмитриева этапировали в мордовскую «глушь» строгого режима

Глава карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) Юрий Дмитриев этапировали в колонию строгого режима в Мордовии, где он будет отбывать 15-летий срок, сообщил его адвокат.



«Юрия Алексеевича привезли в ИК-18 пгт Потьма в Мордовии, где он будет отбывать наказание», — сообщил 10 мая «Интерфаксу» адвокат историка Виктор Ануфриев.



Название поселка Потьма с мокшанского языка переводится как «глубинка, глушь».



Процесс над историком Дмитриевым длился четыре года. В 2018-м его оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии, однако через несколько недель арестовали снова. Дело слушали в закрытом режиме. Дмитриев отрицал свою вину, фотографирование обнаженной приемной дочери он объяснял вниманием к ее развитию, а прикосновения к ребенку — контролем за ее здоровьем. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

