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    Историка Дмитриева этапировали в мордовскую «глушь» строгого режима

    1869
    2 комментария

    Глава карельского «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента) Юрий Дмитриев этапировали в колонию строгого режима в Мордовии, где он будет отбывать 15-летий срок, сообщил его адвокат.

    «Юрия Алексеевича привезли в ИК-18 пгт Потьма в Мордовии, где он будет отбывать наказание», — сообщил 10 мая «Интерфаксу» адвокат историка Виктор Ануфриев.

    Название поселка Потьма с мокшанского языка переводится как «глубинка, глушь».

    Процесс над историком Дмитриевым длился четыре года. В 2018-м его оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии, однако через несколько недель арестовали снова. Дело слушали в закрытом режиме. Дмитриев отрицал свою вину, фотографирование обнаженной приемной дочери он объяснял вниманием к ее развитию, а прикосновения к ребенку — контролем за ее здоровьем. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

    О том, как трижды менялся приговор Юрию Дмитриеву, читайте в материале «Фонтанки».

    *Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 29.12.2021.

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    Комментарии (2)

    07A
    "довольно таки неплохое место, но через забор не отпускают, охраны много и с собаками, промзона через дорогу , раньше через дорогу ходили , можно было любоваться пейзажами мордовского края, потом сделали мост крытый, любоваться стало нечем."-мнение "сидельца на Яндекс-картах. Всего 350 км от Москвы, поселок городского типа, чистые реки, грузди. рыжики, морошка! А климат то, климат! Сиди-не хочу, самое то для историка!
    VKuser12174408
    Карательное "правосудие", в общем
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