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    9 китайских хитов проката: от патриотического фильма про победу над НАТО до китчевой комедии, снятой в России

    1651
    4 комментария

    Кинотеатры, оставшиеся без голливудских киноновинок, активно разрабатывают азиатские рынки. «Фонтанка» выбрала 9 произведенных в Китае фильмов, у которых есть все шансы заполнить российский прокат — от хитов проката до самых ожидаемых премьер. Сюжеты китайского кино знакомы и отечественному зрителю — на повестке дня патриотические фильмы про победу над американцами, интернациональные детективы, социальные драмы про проблемы мигрантов и красочные экранизации народных эпосов.

    Фото: фрагмент постера фильма
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    «Битва при Чосинском водохранилище 2: Шлюзовый мост»

    Жанр: военный боевик.

    Режиссер: Цуй Харк, Чэнь Кайгэ, Данте Лам.

    Релиз: февраль 2022 г.

    Патриотический боевик рассказывает о героической странице военной истории Китая, когда зимой 1950 года китайская добровольческая армия противостояла американским морским пехотинцам. Это сиквел прошлогоднего фильма, события в нем развиваются после того, как остатки разбитой американской дивизии пытаются эвакуироваться морем. Военным необходимо пересечь шлюзовый мост перед местной ТЭЦ — это узкая девятиметровая однополосная переправа, с одной стороны которой обрыв, а с другой — скала. Схватка между армиями разворачивается в тридцатиградусный мороз. Одним нужно пересечь этот мост, другим — его взорвать, чтобы помешать отступлению врага.

    «Последняя правда»

    Жанр: детектив.

    Режиссер: Ли Тайгэ.

    Релиз: апрель 2022 г.

    Патологически честный адвокат Дин И Фэн (Хуан Сяомин) выводит на чистую воду мошенников, которые возглавляли его собственную юридическую фирму. Из-за этого он попадает в «черный список», его карьера грозит бесславно закончиться. Но по счастливому стечению обстоятельств его снова нанимают на работу — более того, ему удается блестяще выиграть дело и оправдать обвиняемого. Богатый и влиятельный клиент готов озолотить своего адвоката, но внезапно всплывают новые подробности дела. Дин И Фэн оказывается перед выбором: правда и справедливость или успех и богатство.

    Фото: кадр из фильма
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    «До следующей весны»
     Жанр: драма.

    Режиссер: Ли Гэнь.

    Релиз: март 2022 г.

    Китайский студент приезжает по обмену в Японию. Чтобы прожить в чужой стране, ему нужны деньги, но приезжего отказываются нанимать на работу. В конце концов он с большим трудом устраивается в небольшой китайский ресторан в пригороде Токио. В коллективе завязываются сложные отношения: перемешиваются дружба, ревность, зависть и любовь. К тому же скоро наступит весна, когда студенту придется уезжать.

    «Разрушение моста (2022)»

    Жанр: драма.

    Режиссер: Ли Юй.

    Релиз: июнь 2022 г.

    В городе обрушивается мост через реку, и в одной из опор обнаруживается шокирующая находка — человеческий скелет, замурованный туда при неизвестных обстоятельствах. Генетический анализ показывает, что это пропавший несколько лет назад отец молодой девушки Вэнь Сяо Юй. Она полна решимости провести собственное расследование и узнать правду. Тем более рядом с ней оказывается неожиданный помощник. Но расследование с каждым шагом открывает страшную правду, которую лучше не знать.

    «Рай и ад»

    Жанр: триллер.

    Режиссер: Хуан Чаолян.

    Релиз: август 2022 г.

    Владелец ресторана (Дуань Ихун) семь лет искал того, кто похитил и убил его маленького сына. Он узнает, что у убийцы тоже есть сын — Сяо Тянь (Ши Пэнъюань). Поэтому он переезжает в провинциальный Юннань и знакомится с Сяо Тянем, полный решимости жестоко отомстить. Но против воли он проникается симпатией к нему, и у них завязываются хорошие отношения. Тем временем обнаруживаются новые улики в деле об убийстве, и события развиваются в неожиданном направлении.

    Фото: постер фильма
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    «Песок»

    Жанр: драма.

    Режиссеры: Ли Жэньган, Чу Вэньмин.

    Релиз: октябрь 2022 г.

    Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходящих в уезде Гулан, где в результате распашки земель и изменения климата в 1970-х годах было нарушено экологическое равновесие. Жители уезда Гулан каждый день борются с песками пустыни Тэнгэр, которая наступает на их дома и угрожает стереть их с лица земли. Энтузиасты не опускают руки, они сажают леса и титаническим трудом преображают пустыню в оазис. В фильме показана история трех поколений семьи. Героев играют популярные китайские актеры Хуан Бо, Хуан Сюань, Ли Юйбинь, Чжан Тянь и другие.

    Фото: постер фильма
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    «Трилогия о богах»

    Жанр: фэнтези.

    Режиссёр: У Эршань.

    Релиз ожидается в 2022 году.

    Кто любит китайские фильмы за особый восточный колорит, длинноволосых воинов и оживших драконов — оценит историю о многовековой войне между людьми, богами и демонами. Масштабная трилогия снята по мотивам старинного, неоднократно экранизируемого в Китае фэнтези «Возвышение в ранг духов». В нем рассказывается о том, как последний император династии Шан оскорбил богиню и спровоцировал пришествие на землю демонов. В бой с ними вступает благородный воин Цзян Цзы Я. В ролях снялись китайские звезды Хуан Бо, Чэнь Кунь, Ли Сюэцзянь и другие.

    «Мой дневник»

    Жанр: мелодрама.

    Режиссер: Джеки Чан.

    Релиз ожидается в 2022 году.

    Это первый за десять лет фильм, срежиссированный Джеки Чаном, и его второй музыкальный фильм (первым был «Чудеса» 1989 года). Он же написал сценарий фильма. При этом «Мой дневник» — первый фильм китайской суперзвезды, где он не сыграл как актер. Сюжет фильма переносит зрителя в начало 1930-х годов (съемки проходили в Праге). Главный герой — молодой человек из Шанхая, который покидает родину и отправляется в Европу, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни.

    «Приключения Чжэн Цяня»

    Жанр: комедия, фэнтези.

    Режиссер: Сун Ян.

    Релиз ожидается в 2022 году.

    Чжэн Цянь (Ай Лунь) давно уехал из родного городка Касичи, где его не понимали близкие и не принимала собственная семья. Похороны дедушки заставляет мужчину вернуться в родные места. Но мистические обстоятельства — падение метеорита — оживляют умершего. Вот только живым он остается до тех пор, пока все члены семьи находятся рядом.

    Трейлер китчевой комедии напоминает бессмертные творения Сарика Андреасяна — преувеличенные кривляния, китч и пародия. Абсурд нагнетается тем, что события фильма разворачивается в городке, напоминающем российские реалии. Судя по информации IMDB, фильм действительно снимался в России. Один из главных китайских злодеев — мэр города — носит гоголевскую фамилию Чичиков.

    Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

    Фото: фрагмент постера фильма
    Фото: кадр из фильма
    Фото: постер фильма
    Фото: постер фильма

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    Комментарии (4)

    Otkating
    Наши девочки красивые?

    Я мужлан - со мной сложно.
    DanCitizen
    Неужели на них будет аншлаг?
    274752513
    рискну предположить, что северокорейские фильмы будут пользоваться огромной популярностью. с сюжетами типа "победа над нато силами одного патриотически настроенного колхоза", "освоение марса под руководством солнцеликого кима", "как идеи чучхе помогли завоевать мировое первенство по футболу".
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