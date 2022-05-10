9 китайских хитов проката: от патриотического фильма про победу над НАТО до китчевой комедии, снятой в России

Кинотеатры, оставшиеся без голливудских киноновинок, активно разрабатывают азиатские рынки. «Фонтанка» выбрала 9 произведенных в Китае фильмов, у которых есть все шансы заполнить российский прокат — от хитов проката до самых ожидаемых премьер. Сюжеты китайского кино знакомы и отечественному зрителю — на повестке дня патриотические фильмы про победу над американцами, интернациональные детективы, социальные драмы про проблемы мигрантов и красочные экранизации народных эпосов.



Фото: фрагмент постера фильма Поделиться Поделиться





«Битва при Чосинском водохранилище 2: Шлюзовый мост» Жанр: военный боевик. Режиссер: Цуй Харк, Чэнь Кайгэ, Данте Лам. Релиз: февраль 2022 г.

Патриотический боевик рассказывает о героической странице военной истории Китая, когда зимой 1950 года китайская добровольческая армия противостояла американским морским пехотинцам. Это сиквел прошлогоднего фильма, события в нем развиваются после того, как остатки разбитой американской дивизии пытаются эвакуироваться морем. Военным необходимо пересечь шлюзовый мост перед местной ТЭЦ — это узкая девятиметровая однополосная переправа, с одной стороны которой обрыв, а с другой — скала. Схватка между армиями разворачивается в тридцатиградусный мороз. Одним нужно пересечь этот мост, другим — его взорвать, чтобы помешать отступлению врага.

«Последняя правда» Жанр: детектив. Режиссер: Ли Тайгэ. Релиз: апрель 2022 г.

Патологически честный адвокат Дин И Фэн (Хуан Сяомин) выводит на чистую воду мошенников, которые возглавляли его собственную юридическую фирму. Из-за этого он попадает в «черный список», его карьера грозит бесславно закончиться. Но по счастливому стечению обстоятельств его снова нанимают на работу — более того, ему удается блестяще выиграть дело и оправдать обвиняемого. Богатый и влиятельный клиент готов озолотить своего адвоката, но внезапно всплывают новые подробности дела. Дин И Фэн оказывается перед выбором: правда и справедливость или успех и богатство.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«До следующей весны»

Жанр: драма. Режиссер: Ли Гэнь.

Релиз: март 2022 г.

Китайский студент приезжает по обмену в Японию. Чтобы прожить в чужой стране, ему нужны деньги, но приезжего отказываются нанимать на работу. В конце концов он с большим трудом устраивается в небольшой китайский ресторан в пригороде Токио. В коллективе завязываются сложные отношения: перемешиваются дружба, ревность, зависть и любовь. К тому же скоро наступит весна, когда студенту придется уезжать.



«Разрушение моста (2022)» Жанр: драма. Режиссер: Ли Юй. Релиз: июнь 2022 г.

В городе обрушивается мост через реку, и в одной из опор обнаруживается шокирующая находка — человеческий скелет, замурованный туда при неизвестных обстоятельствах. Генетический анализ показывает, что это пропавший несколько лет назад отец молодой девушки Вэнь Сяо Юй. Она полна решимости провести собственное расследование и узнать правду. Тем более рядом с ней оказывается неожиданный помощник. Но расследование с каждым шагом открывает страшную правду, которую лучше не знать.



«Рай и ад» Жанр: триллер. Режиссер: Хуан Чаолян. Релиз: август 2022 г.

Владелец ресторана (Дуань Ихун) семь лет искал того, кто похитил и убил его маленького сына. Он узнает, что у убийцы тоже есть сын — Сяо Тянь (Ши Пэнъюань). Поэтому он переезжает в провинциальный Юннань и знакомится с Сяо Тянем, полный решимости жестоко отомстить. Но против воли он проникается симпатией к нему, и у них завязываются хорошие отношения. Тем временем обнаруживаются новые улики в деле об убийстве, и события развиваются в неожиданном направлении.



Фото: постер фильма Поделиться Поделиться





«Песок» Жанр: драма. Режиссеры: Ли Жэньган, Чу Вэньмин. Релиз: октябрь 2022 г.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходящих в уезде Гулан, где в результате распашки земель и изменения климата в 1970-х годах было нарушено экологическое равновесие. Жители уезда Гулан каждый день борются с песками пустыни Тэнгэр, которая наступает на их дома и угрожает стереть их с лица земли. Энтузиасты не опускают руки, они сажают леса и титаническим трудом преображают пустыню в оазис. В фильме показана история трех поколений семьи. Героев играют популярные китайские актеры Хуан Бо, Хуан Сюань, Ли Юйбинь, Чжан Тянь и другие.



Фото: постер фильма Поделиться Поделиться





«Трилогия о богах» Жанр: фэнтези. Режиссёр: У Эршань. Релиз ожидается в 2022 году.

Кто любит китайские фильмы за особый восточный колорит, длинноволосых воинов и оживших драконов — оценит историю о многовековой войне между людьми, богами и демонами. Масштабная трилогия снята по мотивам старинного, неоднократно экранизируемого в Китае фэнтези «Возвышение в ранг духов». В нем рассказывается о том, как последний император династии Шан оскорбил богиню и спровоцировал пришествие на землю демонов. В бой с ними вступает благородный воин Цзян Цзы Я. В ролях снялись китайские звезды Хуан Бо, Чэнь Кунь, Ли Сюэцзянь и другие.



«Мой дневник» Жанр: мелодрама. Режиссер: Джеки Чан. Релиз ожидается в 2022 году.

Это первый за десять лет фильм, срежиссированный Джеки Чаном, и его второй музыкальный фильм (первым был «Чудеса» 1989 года). Он же написал сценарий фильма. При этом «Мой дневник» — первый фильм китайской суперзвезды, где он не сыграл как актер. Сюжет фильма переносит зрителя в начало 1930-х годов (съемки проходили в Праге). Главный герой — молодой человек из Шанхая, который покидает родину и отправляется в Европу, чтобы воссоединиться с любовью всей своей жизни.

«Приключения Чжэн Цяня» Жанр: комедия, фэнтези. Режиссер: Сун Ян. Релиз ожидается в 2022 году.

Чжэн Цянь (Ай Лунь) давно уехал из родного городка Касичи, где его не понимали близкие и не принимала собственная семья. Похороны дедушки заставляет мужчину вернуться в родные места. Но мистические обстоятельства — падение метеорита — оживляют умершего. Вот только живым он остается до тех пор, пока все члены семьи находятся рядом.

Трейлер китчевой комедии напоминает бессмертные творения Сарика Андреасяна — преувеличенные кривляния, китч и пародия. Абсурд нагнетается тем, что события фильма разворачивается в городке, напоминающем российские реалии. Судя по информации IMDB, фильм действительно снимался в России. Один из главных китайских злодеев — мэр города — носит гоголевскую фамилию Чичиков.



Мария Лащева, «Фонтанка.ру»