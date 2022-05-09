Невский проспект и набережные поехали

Ограничения движения транспорта в центре Петербурга сняли после 18 часов 9 мая.
Судя по «Яндекс.Карте», местами наблюдаются заторы, но небольшие — в рамках нормы для вечера выходного дня. В целом загруженность дорог Петербурга невысока — 2 балла по шкале «Яндекса». Такой она оставалась в течение всего дня.
В 22 часа в Петербурге начнётся салют. С 20:20 до 21:00 на вход закроется станция метро «Горьковская».
Как в Петербурге прошёл парад Победы, а затем шествие «Бессмертного полка», смотрите на «Фонтанке».