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    Невский проспект и набережные поехали

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    Ограничения движения транспорта в центре Петербурга сняли после 18 часов 9 мая.

    Судя по «Яндекс.Карте», местами наблюдаются заторы, но небольшие — в рамках нормы для вечера выходного дня. В целом загруженность дорог Петербурга невысока — 2 балла по шкале «Яндекса». Такой она оставалась в течение всего дня.

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    В 22 часа в Петербурге начнётся салют. С 20:20 до 21:00 на вход закроется станция метро «Горьковская».

    Как в Петербурге прошёл парад Победы, а затем шествие «Бессмертного полка», смотрите на «Фонтанке».

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