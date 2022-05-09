Мединский: Переговоры Москвы и Киева идут в дистанционном формате

Переговоры между представителями РФ и Украины не прекращаются, они проходят в дистанционном формате, сообщает 9 мая «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.



«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — рассказал Мединский агентству.



Отвечая на вопрос об очном формате переговоров, Мединский отметил, что «для этого необходимо больше конкретики иметь на руках».



6 мая в российском МИД заявили о стагнации переговоров с Украиной. До этого, 4 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сомнениях в результативности переговоров, отметив, что «на переговорном треке <...> по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот».