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    Боевые действия на Украине

    Мединский: Переговоры Москвы и Киева идут в дистанционном формате

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    Переговоры между представителями РФ и Украины не прекращаются, они проходят в дистанционном формате, сообщает 9 мая «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

    «Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — рассказал Мединский агентству.

    Отвечая на вопрос об очном формате переговоров, Мединский отметил, что «для этого необходимо больше конкретики иметь на руках».

    6 мая в российском МИД заявили о стагнации переговоров с Украиной. До этого, 4 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сомнениях в результативности переговоров, отметив, что «на переговорном треке <...> по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот».

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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