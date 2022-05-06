В российском МИД заявили о стагнации переговоров с Украиной

Переговоры Москвы и Киева находятся в стадии стагнации, заявил 6 мая замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге в Москве.
«На этом фоне (поставок Запада вооружений Украине. — Прим. РИА Новости) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — цитирует РИА Зайцева.
Представитель МИД также в очередной раз сказал, что Россия не намерена применять на Украине ядерное оружие.
4 мая, напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сомнениях в результативности переговоров, отметив, что «на переговорном треке <...> по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот».
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