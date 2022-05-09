«Меня в 72 года в армию не берут». «Фонтанка» узнала, кто явил Петербургу 100 образов бабушки с красным флагом

Акцию с оформлением сотни рекламных носителей бабушкой с флагом инициировал и оплатил известный петербургский бизнесмен Илья Трабер. Это не версия. Он лично подтвердил такое свое высказывание и даже более того.



Недавняя новость «Фонтанки» о том, что неизвестный предприниматель Петербурга оплатил под 10 млн рублей за сотню стендов с изображением бабушки с красным флагом, закончилась нашим предложением: «Если на рекламном рынке кто-то знает более точную информацию, то «Фонтанка» готова ее выслушать при полной гарантии анонимности». Мы встретили понимание — нам указали на Илью Трабера. Вскоре журналисту ответил и он. Однако его комментарий перерос в разговор, который только что опубликовал 47news.

Получилось, что сегодня Трабер первый среди равных ему по финансовому весу сделал осмысленное заявление об идеологии, хотя с начала 90-х не дал ни одного интервью. (Произошло это на «Фонтанке» лишь за месяц до событий на Украине).



Сначала мы цитируем его ответ по поводу образа бабушки, ставшего уже символическим (её скульптуру установили в центре рядом с Петром Первым).

«Я хочу сказать: первое — в стране появился символ очень сильный и мужественный. Потому что у этой женщины яйца больше, чем у любого качка. Эта бабушка совершенно в здравом уме понимала, что и её могли убить, когда она потребовала назад флаг и вернула продукты. Ведь поступок не в том, что она вышла с флагом, а в этом. И она сегодня символ страны. А что меня порадовало, что мы не фотографию на плакат поставили, а граффити. Я не знаю, кто сделал это граффити, я бы очень хотел пожать этому мальчику руку. Смысл же граффити в том, что там воссоздана тень от этой бабушки в виде Матери-Родины на Сталинградском мемориале», — говорит Илья Трабер.

«Меня, к сожалению, в 72 года в армию не берут. Но оставшись здесь, единственное, чем я могу помогать, а я не хочу высокопарно говорить, я имею привилегию быть участником в защите. Вот и вся моя позиция», — объяснил бизнесмен, зачем он потратил такую сумму.



(«Фонтанка» ранее сообщала, что он оплатил и 300 тысяч долларов за «космические кровати» для ожогового центра ВМА.)

Однако Илья Трабер вышел за пределы новостного повода.

— Как можно сформулировать, не научно, нашу идеологию реальности? — спросил у него Евгений Вышенков.

— Да, она не новая. Она с каменного века. Когда общины объединялись на чем-то и защищали себя все вместе. Идеология государства должна быть простая. Надо научить людей сызмальства любить свою страну, уважать самого себя. А что касается недовольных, то я не знаю ни одного государства, где народ, выбрав представительную власть, был бы ею доволен на следующий день. Люди так устроены, и я многим недоволен.

В беседе с Трабером наш коллега затронул тему с расколом общества. Ответы вышли категоричные. Собеседник конкретно прошелся даже по представителям крупного капитала. «Пора вынимать деньги и платить», — заявляет он. Но вот что касается недовольных реальной политикой, то Трабер против того, чтобы веером вешать ярлыки предателей.

