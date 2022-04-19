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    Джанелидзе — Путину. В Петербурге решили, как без полиса ОМС лечить раненных на Украине

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    За 24 часа личное обращение директора Института скорой помощи президенту России изменило правила лечения военнослужащих, которым может потребоваться помощь в гражданских медучреждениях. К закупкам дорогостоящего медицинского оборудования подключился и крупный петербургский бизнесмен. «Фонтанка» рассказывает, как это заработало.

    Директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский 14 марта обратился к президенту России по вопросу лечения военнослужащих в гражданских клиниках. «Фонтанка» цитирует его предложение: «…временно снять ограничения для всех сотрудников силовых структур, пострадавших во время проведения специальной операции, и рассмотреть возможность решения данной проблемы — распространения системы оплаты в рамках территориальной программы ОМС».

    Дело в том, что после 24 февраля не были изменены нормы, регламентирующие поступление пострадавших военнослужащих только в ведомственные клиники. Сегодня же может возникнуть необходимость в обычных больницах. Хотя в России существует два основных центра, способных оказывать любую помощь при так называемых сложных сочетанных (разных частей тела) травмах: НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге. Единственным ограничением для военнослужащих являлось отсутствие у них полиса ОМС, а государственный механизм этого не предусмотрел.

    По данным «Фонтанки», Путин ознакомился с письмом Мануковского 15 марта. Нам известна его резолюция: «Мишустину М. В. Срочно доложить предложения». После чего ситуацию изучила заместитель председателя правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова, а региональные кураторы здравоохранения — заместитель столичного мэра Анастасия Ракова и вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев — услышали ее рекомендацию. Суть в следующем: если по каким-либо причинам в гражданские стационары привозят раненых, то с этого момента им оказывается вся необходимая помощь (неотложную помощь им оказали на месте), а уже потом выставляется счет Минобороны (для финансового порядка).

    Также «Фонтанка» узнала, что в середине марта закрыт вопрос с уникальными кроватями для ожогового центра Военно-медицинской академии имени Кирова. Они приобретены за 300 тысяч долларов и доставлены за счет крупной энергосетевой компании «ЛОЭСК» по инициативе петербургского бизнесмена Ильи Трабера (совладелец «ЛОЭСК»). Сегодня найти такую сумму легче, чем привести западную медицинскую аппаратуру в Петербург.

    Почему директор Института скорой помощи обратился к президенту не «по команде» и о совете Трабера равным ему промышленникам — читайте на 47news.

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