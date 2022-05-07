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    С плакатов – к Дворцовой. «Бабушка с флагом» встала рядом с Петром Великим

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    23 комментария

    Скульптуру бабушки с советским флагом установили в центре Петербурга. Она мало похожа на свой прообраз.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Корреспондент «Фонтанки» заметил новую достопримечательность 7 мая. Ее установили на Большой Морской улице у входа в музей восковых фигур. Выглядит она миниатюрно, относительно стоящего рядом Петра Первого. К тому же, судя по фото, похожа она скорее не на бабушку, а на женщину 40 лет, да и одета она иначе: цвета платка, куртки и юбки у той самой бабули были совершенно другие.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Украинская бабушка с флагом, ставшая «символом победы», предстает перед петербуржцами не впервые. Так, в ночь на 1 мая в городе появились около сотни рекламных плакатов и билбордов с ее изображением. «Фонтанке» удалось выяснить, что государственные структуры (региональные, федеральные) не оплачивали эту инициативу, а участники рынка рассказали, что к этому причастен «кто-то из бизнесменов». Подробнее читайте здесь.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (23)

    Дядя Бо
    Уважаемые петербуржцы, мы, с вами вот этого достойны?
    Свободу Лёхе!
    - Решил задачу? - Да, Господи, легко! - С одной лишь стопки! - Благодаря.. Тебе! ) - Что скажешь? - Так не прокатывает, решить-то я решил но, - как объяснить Решение Задачи?! - Налей ещё одну..)
    paniker
    Удивительно другое,раньше россиян считали за дураков ,сейчас-судя по всему за имбицилов!
    Ждём заявления Писькова по поводу 'Шахеризады'
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