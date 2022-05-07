С плакатов – к Дворцовой. «Бабушка с флагом» встала рядом с Петром Великим

Скульптуру бабушки с советским флагом установили в центре Петербурга. Она мало похожа на свой прообраз.
Корреспондент «Фонтанки» заметил новую достопримечательность 7 мая. Ее установили на Большой Морской улице у входа в музей восковых фигур. Выглядит она миниатюрно, относительно стоящего рядом Петра Первого. К тому же, судя по фото, похожа она скорее не на бабушку, а на женщину 40 лет, да и одета она иначе: цвета платка, куртки и юбки у той самой бабули были совершенно другие.
Украинская бабушка с флагом, ставшая «символом победы», предстает перед петербуржцами не впервые. Так, в ночь на 1 мая в городе появились около сотни рекламных плакатов и билбордов с ее изображением. «Фонтанке» удалось выяснить, что государственные структуры (региональные, федеральные) не оплачивали эту инициативу, а участники рынка рассказали, что к этому причастен «кто-то из бизнесменов». Подробнее читайте здесь.