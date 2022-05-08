Минобороны: За сутки из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировано почти 20 тыс. человек

За сутки из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины эвакуировано около 20 тысяч человек. Об этом вечером в воскресенье, 8 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.



«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 834 человека, в том числе 970 детей», — уточнил он.



В общей сложности, по словам Мизинцева, с начала спецоперации эвакуирован уже 1 185 791 человек, из них 206 610 детей. Государственную границу РФ пересекли 152 989 автомобилей, в том числе за минувшие сутки — 2 018.

