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    Минобороны: За сутки из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию эвакуировано почти 20 тыс. человек

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    15 комментариев

    За сутки из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины эвакуировано около 20 тысяч человек. Об этом вечером в воскресенье, 8 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

    «За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 834 человека, в том числе 970 детей», — уточнил он.

    В общей сложности, по словам Мизинцева, с начала спецоперации эвакуирован уже 1 185 791 человек, из них 206 610 детей. Государственную границу РФ пересекли 152 989 автомобилей, в том числе за минувшие сутки — 2 018.

    Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили о завершении операции по эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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    Комментарии (15)

    VKuser54628618
    До спец операции никто не бежал, что случилось???
    Денеб
    Эвакуируют, чтобы разместить их в депрессивных регионах России, дабы вкалывали и платили налоги....
    274767939
    Ждем комментов от пациента "07А", но он пока еще в процедурной
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