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    «Завтра лучше, чем сегодня». Синоптик рассказал, какой погоды ждать петербуржцам в День Победы

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    1 комментарий

    День Победы в Петербурге пройдет без существенных осадков. В небе над городом ожидается переменная облачность.

    О погоде на 9 мая «Фонтанке» рассказал синоптик Юрий Куткевич. По его словам, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от одного до трёх градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 10–12 градусов со знаком плюс.

    «Завтра погода будет лучше, чем сегодня, поскольку влиять на неё будет антициклон с центром над Прибалтикой», — сообщил метеоролог.

    Куткевич также предупредил о северо-западном и западном ветре — от слабого до умеренного. Атмосферное давление, по его словам, окажется выше нормы.

    «Фонтанка» писала, что после двух дней майской жары температура воздуха в Петербурге резко упала сразу на девять градусов. Из-за сильного ветра в городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

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    Комментарии (1)

    Otkating
    То, что сорок пять - прекрасный возраст, понимаешь только в шестьдесят.
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