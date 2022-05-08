«Завтра лучше, чем сегодня». Синоптик рассказал, какой погоды ждать петербуржцам в День Победы

День Победы в Петербурге пройдет без существенных осадков. В небе над городом ожидается переменная облачность.

О погоде на 9 мая «Фонтанке» рассказал синоптик Юрий Куткевич. По его словам, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от одного до трёх градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 10–12 градусов со знаком плюс.



«Завтра погода будет лучше, чем сегодня, поскольку влиять на неё будет антициклон с центром над Прибалтикой», — сообщил метеоролог.



Куткевич также предупредил о северо-западном и западном ветре — от слабого до умеренного. Атмосферное давление, по его словам, окажется выше нормы.

