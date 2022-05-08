В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Из-за ухудшения погодных условий в Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра России, с 9:00 до 21:00 на территории Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с.



«Жёлтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.



Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.



Особую осторожность также необходимо соблюдать пешеходам.



Ранее «Фонтанка» писала, что накануне Дня Победы в Петербурге похолодало сразу на 9 градусов.

