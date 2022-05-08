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    В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра

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    Из-за ухудшения погодных условий в Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

    По информации Росгидрометцентра России, с 9:00 до 21:00 на территории Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с.

    «Жёлтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

    Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

    Особую осторожность также необходимо соблюдать пешеходам.

    Ранее «Фонтанка» писала, что накануне Дня Победы в Петербурге похолодало сразу на 9 градусов.

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