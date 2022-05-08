Доставайте ваши куртки. В Петербурге резко похолодало сразу на 9 градусов

После двух дней майской жары в Петербург возвращается почти классическая погода: облачность и кратковременный дождь. При этом температура резко упала сразу на 9 градусов. Если вы решили сегодня прогуляться, придётся вновь доставать из шкафа тёплые куртки, а с полки — зонтик.

По прогнозам синоптиков Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 8 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный, но с неожиданными порывами до сильного — 15 м/c.



Температура воздуха ночью опускалась до +5, в течение дня воздух в городе прогреется до плюс 10 — максимум плюс 12 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 762 мм ртутного столба.

