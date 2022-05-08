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    YouTube удалил с канала Роскосмоса часть видео с участием Рогозина

    2014
    21 комментарий

    YouTube удалил с канала «Роскосмос Медиа» часть видеороликов с участием гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом 8 мая сообщил в своем телеграм-канале глава пресс-службы организации Дмитрий Струговец.

    Сначала он сообщил, что с канала удалены все видео с Рогозиным: интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный. В общей сложности около двух десятков роликов суммарно на 5 млн просмотров. «Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски», — добавил Струговец.

    Позже он уточнил, что часть видео с Рогозиным еще доступны, но заблокированы оказались другие файлы, без его участия. Например, запись эфира на телеканале «Россия-1» «про американский учебник о космосе, в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства».

    Ранее Рогозин в своем телеграм-канале написал, что в ядерной войне страны НАТО будут уничтожены Россией за полчаса, а Илону Маску придется «по-взрослому» отвечать за снабжение ВСУ средствами военной связи его компании Starlink.

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    Комментарии (21)

    А13579
    Он, конечно, чушь несёт, но демократическая цензура в действии…
    dragvs
    Человечество много потеряло? А то мы не слышали чтобы у Рогозина были какие-то достижения.
    Диванный Эксперт
    Правильно сделали. А вдруг американцы узнают, как космодром украсть, чтоб никто ничего не заметил…
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