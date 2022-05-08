Рогозин рассказал, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО

Страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса. Об этом 8 мая заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса, — написал он в своем телеграм-канале. — Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами».



По мнению Рогозина, такая победа возможна «при полной солидарности всей страны с армией», мобилизации экономики, а также переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним отраслей на военные рельсы. «И это надо делать немедленно и быстро», — считает глава госкорпорации.

