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    Рогозин рассказал, за сколько минут Россия может уничтожить страны НАТО

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    52 комментария

    Страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса. Об этом 8 мая заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса, — написал он в своем телеграм-канале. — Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами».

    По мнению Рогозина, такая победа возможна «при полной солидарности всей страны с армией», мобилизации экономики, а также переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним отраслей на военные рельсы. «И это надо делать немедленно и быстро», — считает глава госкорпорации.

    Так он прокомментировал свое интервью на телеканале «Россия 24», где сказал, что врагом России сегодня является НАТО, западные военные технологии и экономика, и назвал Украину «расходным материалом».

    Ранее Рогозин обвинил основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в снабжении вооруженных сил Украины средствами военной связи его компании Starlink. За это, по мнению директора Роскосмоса, предпринимателю придется ответить «по-взрослому».

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    Комментарии (52)

    Чебурuty
    Я не понимаю нашего правительства- как такого дурака можно терпеть. Владимир Вольфович, земля ему пухом, даже он, не позволял себе таких выступлений!!!
    Отправьте его в ООН !!! пусть он там всех веселит, вместо ПСАКИ!
    TigerOld
    Я так понял, что место царьевого шута освободилось, теперь конкурс идет, кого назначат...
    Артёm
    Опять эти болтологи за 3 дня Киев хотят взять?
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