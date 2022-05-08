«За это придется отвечать по-взрослому, Илон». Рогозин обвинил Маска в снабжении украинских сил средствами военной связи

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску придется «по-взрослому» отвечать за причастность к поставкам средств военной связи вооруженным силам Украины. Речь идет об оборудовании спутниковой компании Starlink.
Как написал Рогозин в своем телегам-канале 8 мая, о доставке наземного абонентского оборудования компании Маска в Мариуполь стало известно из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова.
«По нашей информации, доставка и передача вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — пригрозил руководитель российской госкорпорации, сопроводив пост видео, где бизнесмен позирует перед камерами вместе с матерью на модном балу Met Gala.
После начала спецоперации 27 февраля Маск заявил, что активировал на Украине спутниковую широкополосную связь Starlink и отправляет больше ее терминалов в страну. При этом он подчеркнул, что не собирается с помощью системы блокировать российские СМИ, хотя к этому компанию призвали правительства «некоторых» стран.