Илон Маск: Starlink не собирается блокировать российские СМИ

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ.
«Некоторые правительства (не Украина) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы не сделаем этого, разве что под дулом пистолета», — написал Маск в Twitter 5 марта.
27 февраля Маск проинформировал, что активировал на Украине спутниковую широкополосную связь Starlink и отправляет больше терминалов в страну. До этого он ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его посыл про «санкции Альцгеймера» и на вопрос, кто будет спасать МКС от неуправляемого схода с орбиты после введения ограничений в отношении российской космической отрасли.