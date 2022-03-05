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Илон Маск: Starlink не собирается блокировать российские СМИ

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Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ.

«Некоторые правительства (не Украина) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы не сделаем этого, разве что под дулом пистолета», — написал Маск в Twitter 5 марта.

Скриншот с twitter.com/elonmusk
Скриншот с twitter.com/elonmusk
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27 февраля Маск проинформировал, что активировал на Украине спутниковую широкополосную связь Starlink и отправляет больше терминалов в страну. До этого он ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его посыл про «санкции Альцгеймера» и на вопрос, кто будет спасать МКС от неуправляемого схода с орбиты после введения ограничений в отношении российской космической отрасли.

Скриншот с twitter.com/elonmusk
Скриншот с twitter.com/elonmusk

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Комментарии (6)

PetAboveGrimes
"Илон Маск заявил, что отказывается блокировать в своей спутниковой сети Starlink российские новостные издания. Об этом его просили «некоторые правительства», но не Украина.

Миллиардер пояснил, что он «абсолютист свободы слова». Но при этом признался, что пропаганда есть со всех сторон"😉
X-кот
Умничка. Весь мир должен видеть процветание России, пропитываться горячими, честными, патриотичными речами Путина, Пескова, Кадырова
Бидон Абамкович
Куплю старлинк в спб
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