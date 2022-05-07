«Водоканал» объяснил появление черной пленки в Волковке

Напугавшая петербуржцев пленка в реке Волковке появилась из-за зимних скоплений в дождеприемном колодце, майский дождь вытолкал их наружу.



«Чёрная пленка образовалась из-за скопившейся в течение зимы пыли и грязи с дорог в дождеприемном колодце, которую вымыл дождь, прошедший в городе днем», – объяснили «Фонтанке» 7 мая в пресс-службе ГУП «Водоканал».



Там уточнили, что после жалоб горожан специалисты обследовали реку и установили, что канализационные сети исправны, следов сброса нефтепродуктов не обнаружено.

