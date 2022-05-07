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    Петербургский фигурист Евгений Семененко восстановился и выступит на шоу Авербуха

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    Фигурист из Петербурга Евгений Семененко, получивший сотрясение мозга на шоу Евгения Плющенко, восстановился после травмы и выступит на шоу Ильи Авербуха. Об этом он 7 мая рассказал РИА Новости.

    По словам спортсмена, он покажет короткую программу будущего сезона на композицию «Адажио Альбинони».

    16 апреля Семененко во время выступления в ледовом шоу «Союз чемпионов» жестко приземлился после четверного прыжка и несколько раз ударился головой, пытаясь встать. Его увезли в больницу. Фигуриста выписали спустя неделю.

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