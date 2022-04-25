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    Травмированного на шоу Плющенко фигуриста Семененко выписали спустя неделю

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    Петербургский фигурист Евгений Семененко, получивший сотрясение мозга на шоу Евгения Плющенко, вернулся домой спустя неделю после госпитализации. Об этом 18-летний спортсмен сообщил в социальных сетях.

    «Я дома, спасибо всем за такую поддержку. До встречи, "не снимайте с меня коньки"», — написал Евгений.

    Напомним, что во время выступления в ледовом шоу «Союз чемпионов» фигурист жестко приземлился после четверного прыжка и несколько раз ударился головой, пытаясь встать. По рассказам очевидцев, сидевших в первом ряду у места падения, Семененко повторял одну и ту же фразу: «Не снимайте с меня коньки».

    Его увезли на скорой. Врачи поставили Евгению диагноз — сотрясение мозга.

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