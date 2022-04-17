Лужи и урезанный лед. Почему на шоу Плющенко в Петербурге пришлось вызывать скорую?

Шоу Плющенко в Петербурге едва не сорвалось из-за жесткого падения 18-летнего фигуриста Евгения Семененко — спортсмен ударился головой об лед. Отдел спорта «Фонтанки» поговорил с экспертами о том, что могло послужить причиной происшествия.



Второе подряд шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов», только теперь в Петербурге, прошло не так, как планировали организаторы. Один из самых талантливых фигуристов России Евгений Семененко уехал из Ледового дворца на скорой.

Ничто не предвещало беды. Ледовый дворец на проспекте Пятилеток забился до отказа. Точную посещаемость сложно назвать, но было сильно больше 12 тысяч зрителей. Организаторы убрали хоккейные бортики и застелили примерно четвертую часть ледовой площадки. Там они также разместили стулья впритык ко льду. Последнее, похоже, оказалось не совсем привычно сразу для нескольких фигуристов. Кроме того, на льду во время шоу виднелись лужи.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ведущая шоу — жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкальный продюсер Яна Рудковская — с самого начала объявила зрителям, что в «Союзе чемпионов», в отличие от многих других подобных шоу, фигуристы исполняют «ультра-си» — сложнейшие элементы, к которым относятся четверные прыжки. Надо сказать, что в программе принимали участие действительно топовые фигуристы, для которых это не проблема. Среди них Александра Трусова, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Иван Букин, Александра Степанова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, — все действующие спортсмены, принимающие участие в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Все шло отлично до определенного момента. Хотя пару раз было опасно. Так, Косторная проехалась вдоль границы льда и зрительских мест с поднятой вверх ногой. Болельщики точно смогли во всех деталях рассмотреть заточку лезвия на коньках чемпионки Европы-2020. В другом выступлении Александра Бойкова явно не учла урезанные габариты катка и заехала коньком на настил. Бронзовая призерка чемпионата мира-2021 потеряла равновесие и едва не завалилась на зрителей в первом ряду.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Другие фигуристы при приземлении после прыжков в некоторых частях катка поднимали вверх водяные брызги. Евгений Семененко — тоже фигурист довольно высокого уровня. Ему всего 18 лет, но на Олимпиаде в Пекине он занял 8-е место, став лучшим среди россиян. Евгений — призер этапов мирового Гран-при и победитель Кубка России. Однако вечером 16 апреля что-то пошло не так. В самом начале своего номера он прыгнул четверной прыжок практически в том же месте, где едва на завалилась на зрителей Бойкова, и жестко ударился головой. Молодой человек попробовал встать, но его повело и он снова упал, опять ударившись теперь уже затылком. Только после этого к нему подбежали, чтобы помочь. В итоге спустя несколько минут Семененко увезли на носилках, погрузили в скорую и отправили в 17-ю больницу.

«У него все хорошо», — ответил Плющенко корреспонденту «Фонтанки» на следующий день по телефону и бросил трубку.

Само шоу продолжилось спустя минут 20, на чем настояла Яна Рудковская. Предпоследним номером стало выступление самого Плющенко под песню «Россия, Россиюшка!». Завершилось шоу массовым номером всех добравшихся до финала фигуристов в футболках «Нас не догонят» под одноименный трек группы «Тату».



На вопрос корреспондента «Фонтанки», насколько могла повлиять урезанная площадка и состояние льда, тренер Семененко Алексей Мишин сказал, что все произошедшее — лишь несчастный случай.

«Размер катка и состояние льда не являлись причиной травмы. Это случайное совпадение. Перед этим Самарин прыгнул четверной лутц, и ничего страшного с ним не произошло. Это было замечательное шоу. Не надо идти на поводу у хейтеров, которые хотят найти во всем какой-то недостаток и порок», — заявил Мишин.

Такого же мнения придерживается пионер в организации ледовых шоу в России — серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

— Это не более чем несчастный случай, — заявил бывший фигурист. — Я желаю скорейшего выздоровления Семененко и поддерживаю Алексея Николаевича (Мишина. — Прим. ред.), Яну Рудковскую и Женю Плющенко, потому что это несчастный случай и нет смысла разбирать эту историю дальше. У меня у самого последние три дня проходят шоу, где ребята прыгают сложные прыжки и у них все нормально. Ледовые шоу проходят на льду разного формата, и партер на льду — это нормальная практика, признанная во всем мире. Опять же на всех мировых шоу лед бывает разным — большим и маленьким. Не надо заниматься поиском каких-то заговоров. Это просто несчастный случай.



Мама Семененко на вопрос, нет ли у нее претензий к организатором, сказала, что у нее нет времени и бросила трубку.

Добавим, что это не первое происшествие на шоу Плющенко «Союз чемпионов». В Туле 9 апреля шоу включили в спортивный патриотический праздник «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!». Однако для самих фигуристов политическая повестка стала сюрпризом. Некоторым пришлось оправдываться перед болельщиками в соцсетях. Например, Елизавета Туктамышева написала: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

