На водителя маршрутки, устроившего аварию на Типанова с 12 пострадавшими, оформили административку

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении 35-летнего гражданина Кыргызстана, который находился за рулем маршрутки № 45. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 мая.
Автобус накануне устроил ДТП на улице Типанова, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе трое детей.
Установлено, что водитель неверно выбрал скоростной режим, в результате чего врезался в стоящую впереди маршрутку № 25. Та от удара наехала на Volkswagen Passat. Всех пострадавших доставили в городские больницы в состоянии средней и легкой тяжести.
Двоих пострадавших детей накануне отпустили домой. Одному пришлось остаться в медучреждении с переломом руки. В компании «Питеравто» заявили, что виновного в ДТП водителя отстранят от работы.
По данным городского комитета по здравоохранению, все пострадавшие в ДТП взрослые пациенты выписаны на амбулаторное лечение. «В состоянии средней тяжести в городскую больницу 26 госпитализирован лишь один человек», — уточнили там.