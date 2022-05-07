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    На водителя маршрутки, устроившего аварию на Типанова с 12 пострадавшими, оформили административку

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    7 комментариев

    Дело об административном правонарушении возбудили в отношении 35-летнего гражданина Кыргызстана, который находился за рулем маршрутки № 45. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 мая.

    Автобус накануне устроил ДТП на улице Типанова, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе трое детей.

    Установлено, что водитель неверно выбрал скоростной режим, в результате чего врезался в стоящую впереди маршрутку № 25. Та от удара наехала на Volkswagen Passat. Всех пострадавших доставили в городские больницы в состоянии средней и легкой тяжести.

    Двоих пострадавших детей накануне отпустили домой. Одному пришлось остаться в медучреждении с переломом руки. В компании «Питеравто» заявили, что виновного в ДТП водителя отстранят от работы.

    По данным городского комитета по здравоохранению, все пострадавшие в ДТП взрослые пациенты выписаны на амбулаторное лечение. «В состоянии средней тяжести в городскую больницу 26 госпитализирован лишь один человек», — уточнили там.

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    Комментарии (7)

    serzh.ferro
    она каком основании оно оказалось за рулём этого автопарка?
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