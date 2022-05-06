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    Двоих детей, пострадавших в ДТП с маршрутками, отпустили домой, один попал в больницу со сломанной рукой

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    Двоих несовершеннолетних, пострадавших в аварии с маршрутками на улице Типанова, отпустили домой, одного госпитализировали. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.

    По данным ведомства, 13-летнего мальчика увезли в первую детскую больницу с переломом руки. Двое — судя по всему, 6-летняя девочка и 17-летняя девушка — будут лечиться амбулаторно.

    Как писала «Фонтанка», при столкновении двух маршруток на улице Типанова травмы получили восемь взрослых, а также трое несовершеннолетних. Предполагаемого виновника — водителя одной из маршруток — отстранят от вождения.

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