Двоих детей, пострадавших в ДТП с маршрутками, отпустили домой, один попал в больницу со сломанной рукой

Двоих несовершеннолетних, пострадавших в аварии с маршрутками на улице Типанова, отпустили домой, одного госпитализировали. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.



По данным ведомства, 13-летнего мальчика увезли в первую детскую больницу с переломом руки. Двое — судя по всему, 6-летняя девочка и 17-летняя девушка — будут лечиться амбулаторно.

Как писала «Фонтанка», при столкновении двух маршруток на улице Типанова травмы получили восемь взрослых, а также трое несовершеннолетних. Предполагаемого виновника — водителя одной из маршруток — отстранят от вождения.