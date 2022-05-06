Трое детей и восемь взрослых пострадали при столкновении маршруток на Типанова

На улице Типанова вечером пятницы столкнулись две маршрутки. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Как сообщили «Фонтанке» 6 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, авария произошла около 16:50 у дома 29. На место приехали восемь бригад скорой помощи, также там работают сотрудники ГИБДД.



Пресс-служба комздрава Петербурга уточнила, что среди пострадавших — трое детей и восемь взрослых, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.