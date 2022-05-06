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    Трое детей и восемь взрослых пострадали при столкновении маршруток на Типанова

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    1 комментарий

    На улице Типанова вечером пятницы столкнулись две маршрутки. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили «Фонтанке» 6 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, авария произошла около 16:50 у дома 29. На место приехали восемь бригад скорой помощи, также там работают сотрудники ГИБДД.

    Пресс-служба комздрава Петербурга уточнила, что среди пострадавших — трое детей и восемь взрослых, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе компании «Питеравто», обслуживающей маршрут К-25, нашему изданию рассказали, что пострадавшие получили легкие травмы и ушибы. «Водитель маршрута К-45 неправильно выбрал скоростной режим, не учёл дорожную обстановку и совершил столкновение с автобусом К-25. Все пассажиры застрахованы и получат денежные компенсации», — добавили там.

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    Комментарии (1)

    rs9313446
    джигиты опять на своих повозках полных людьми наперегонки гоняли чтобы больше паксов собрать. Дикари.
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