Трое детей и восемь взрослых пострадали при столкновении маршруток на Типанова

На улице Типанова вечером пятницы столкнулись две маршрутки. По предварительным данным, пострадали 11 человек.
Как сообщили «Фонтанке» 6 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, авария произошла около 16:50 у дома 29. На место приехали восемь бригад скорой помощи, также там работают сотрудники ГИБДД.
Пресс-служба комздрава Петербурга уточнила, что среди пострадавших — трое детей и восемь взрослых, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
В пресс-службе компании «Питеравто», обслуживающей маршрут К-25, нашему изданию рассказали, что пострадавшие получили легкие травмы и ушибы. «Водитель маршрута К-45 неправильно выбрал скоростной режим, не учёл дорожную обстановку и совершил столкновение с автобусом К-25. Все пассажиры застрахованы и получат денежные компенсации», — добавили там.