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    Виновника аварии на Типанова отстранят от маршрутки. Для пострадавших открыли горячую линию

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    3 комментария

    Компания «Питеравто» открыла горячую линию для пострадавших в аварии с маршрутками на улице Типанова. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту.

    «Горячая линия: 677–66–24, добавочный 4224 — в рабочие дни; 309–10–10 — круглосуточно», — говорится в сообщении. По этим номерам обещают проконсультировать пострадавших и помочь оформить заявление на компенсацию. Руководство «Питеравто» заявило о готовности оказать любую помощь потерпевшим.

    В ведомстве также заявили, что водителя-виновника отстранят от вождения, а решение о его работе «в условиях новой транспортной модели» примут позже. По предварительным данным, водитель маршрутки К-43 не справился с управлением и столкнулся с маршруткой К-25, которая въехала в стоявший впереди «Фольксваген Пассат» рассказали в ГУ МВД.

    Как писала «Фонтанка», при столкновении двух маршруток на улице Типанова травмы получили восемь взрослых, а также трое несовершеннолетних: 6-летняя девочка, 13-летний мальчик и 17-летняя девушка. Пострадавших доставили в больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести.

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    Комментарии (3)

    alexadmin
    Их 10 человек пострадавших, какая еще "горячая линия"?
    serzh.ferro
    в/у российского образца?
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