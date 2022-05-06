Виновника аварии на Типанова отстранят от маршрутки. Для пострадавших открыли горячую линию

Компания «Питеравто» открыла горячую линию для пострадавших в аварии с маршрутками на улице Типанова. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту.



«Горячая линия: 677–66–24, добавочный 4224 — в рабочие дни; 309–10–10 — круглосуточно», — говорится в сообщении. По этим номерам обещают проконсультировать пострадавших и помочь оформить заявление на компенсацию. Руководство «Питеравто» заявило о готовности оказать любую помощь потерпевшим.



В ведомстве также заявили, что водителя-виновника отстранят от вождения, а решение о его работе «в условиях новой транспортной модели» примут позже. По предварительным данным, водитель маршрутки К-43 не справился с управлением и столкнулся с маршруткой К-25, которая въехала в стоявший впереди «Фольксваген Пассат» рассказали в ГУ МВД.

