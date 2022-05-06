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    КГИОП готовит иски из-за лепнины, сбитой с дома Савина и старинного здания на Большой Зелениной

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    Элементы декора, сбитые со старинных домов в Петроградском районе, обернутся исками к ЖКС №2. КГИОП планирует обязать управляющую компанию все восстановить.

    Речь идет о доме Савина на Большой Пушкарской, 1/8 и Доме дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества на Большой Зелениной, 13. Оба здания – объекты культурного наследия. Как сообщает 6 мая пресс-служба ведомства, ЖКС нужно будет за три месяца провести противоаварийные работы, а в течение полугода – отремонтировать фасады, восстановив декор.

    «В адрес управляющей компании направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ», – говорится в сообщении.

    В ведомстве напомнили, что удалять с фасадов объектов культурного наследия штукатурку и элементы декора можно, только если состояние фасада угрожает прохожим. Опасность должна быть подтверждена документами.

    «Фонтанка» рассказывала, как в рамках противоаварийных работ с дома Савина сбили лепнину, а после падения штукатурки с дома 13 по Большой Зелениной остатки убрали вручную.

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