КГИОП готовит иски из-за лепнины, сбитой с дома Савина и старинного здания на Большой Зелениной

Элементы декора, сбитые со старинных домов в Петроградском районе, обернутся исками к ЖКС №2. КГИОП планирует обязать управляющую компанию все восстановить.
Речь идет о доме Савина на Большой Пушкарской, 1/8 и Доме дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества на Большой Зелениной, 13. Оба здания – объекты культурного наследия. Как сообщает 6 мая пресс-служба ведомства, ЖКС нужно будет за три месяца провести противоаварийные работы, а в течение полугода – отремонтировать фасады, восстановив декор.
«В адрес управляющей компании направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что удалять с фасадов объектов культурного наследия штукатурку и элементы декора можно, только если состояние фасада угрожает прохожим. Опасность должна быть подтверждена документами.
«Фонтанка» рассказывала, как в рамках противоаварийных работ с дома Савина сбили лепнину, а после падения штукатурки с дома 13 по Большой Зелениной остатки убрали вручную.