Глава МЭА Фатих Бироль заявил о первом глобальном кризисе в энергетике

«Я уверен, что мы находимся посреди первого глобального энергетического кризиса. В 1970-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляции. Но это была только нефть», — заявил он 6 мая (цитата по РБК ).

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир переживает первый в истории глобальный кризис в энергетике. Такое заявление он сделал во время брифинга в рамках визита в Вену, трансляция велась в Twitter-аккаунте Министерства по вопросам охраны климата Австрии.

По словам Бироля, Россия — главный экспортёр нефти и газа в мире, а также крупный игрок на рынке материалов для энергетического сектора. По его мнению, мир находится в другой реальности по сравнению с 70-ми годами прошлого века, кроме того, появились электрокары и больше возможностей для использования возобновляемых источников энергии.



Глава МЭА добавил, что возможные санкции против энергетического сектора России и потенциальный ответ на них повлияют на глобальный рынок.



Отметим, с конца февраля Евросоюз обсуждает способы по снижению зависимости от российских энергоносителей, однако часть стран, в том числе Германия, Австрия, Чехия и Венгрия, сообщила о неготовности отказаться от поставок из РФ в короткие сроки.



Сегодня, 6 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что на российскую нефть будет введено полное эмбарго по истечении 9 месяцев. По его словам, это скажется на европейской экономике, «но больше ударит по российской».



Накануне «Фонтанка» писала, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил об отсутствии планов отказа от российского газа у Европейского союза. Он уточнил, что, в отличие от нефти, газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

