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    Глава МЭА Фатих Бироль заявил о первом глобальном кризисе в энергетике

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    2 комментария

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир переживает первый в истории глобальный кризис в энергетике. Такое заявление он сделал во время брифинга в рамках визита в Вену, трансляция велась в Twitter-аккаунте Министерства по вопросам охраны климата Австрии.

    «Я уверен, что мы находимся посреди первого глобального энергетического кризиса. В 1970-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляции. Но это была только нефть», — заявил он 6 мая (цитата по РБК).

    По словам Бироля, Россия — главный экспортёр нефти и газа в мире, а также крупный игрок на рынке материалов для энергетического сектора. По его мнению, мир находится в другой реальности по сравнению с 70-ми годами прошлого века, кроме того, появились электрокары и больше возможностей для использования возобновляемых источников энергии.

    Глава МЭА добавил, что возможные санкции против энергетического сектора России и потенциальный ответ на них повлияют на глобальный рынок.

    Отметим, с конца февраля Евросоюз обсуждает способы по снижению зависимости от российских энергоносителей, однако часть стран, в том числе Германия, Австрия, Чехия и Венгрия, сообщила о неготовности отказаться от поставок из РФ в короткие сроки.

    Сегодня, 6 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что на российскую нефть будет введено полное эмбарго по истечении 9 месяцев. По его словам, это скажется на европейской экономике, «но больше ударит по российской».

    Накануне «Фонтанка» писала, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил об отсутствии планов отказа от российского газа у Европейского союза. Он уточнил, что, в отличие от нефти, газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

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    Комментарии (2)

    267081996
    да нам то не привыкать после девяностых, посмотрим на Европу, как им сладко будет...
    СлаваРоссии
    Спустя три месяца только начали правду говорить. Свобода слова восторжествовала над пентагоновским пресмыканием
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