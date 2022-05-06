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    Петербуржцы разъезжаются на выходные: ЗСД встал на юге, на КАД — пробка в 7 км

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    Вечерний час пик 6 мая перед длинными праздничными выходными Петербург встречает в семибалльных пробках. Столько же в городе было накануне, когда центр перекрывали из-за репетиции парада.

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    По данным «Яндекс.Пробок», 7 баллов в шестом часу вечера — нормальная пятничная картина для Петербурга, однако в короткий рабочий перерыв между майскими праздниками пробки в городе традиционно снижаются, и «семерка» — уже плотно.

    В отличие от минувшего дня с перекрытиями, сейчас пробки не сконцентрированы в центре, а распределены по разным районам. Например, напряженная ситуация наблюдается на юго-западе. В плотных заторах встали проспекты Стачек и Маршала Жукова и Краснопутиловская улица. На ЗСД собралась пробка от Благодатной в сторону КАД. Напомним, что в районе южной развязки с кольцевой ведутся дорожные работы.

    На КАД крупная пробка скопилась в районе развязки с Шафировским проспектом. В 16:39 длина затора на внешнем кольце составляла 7,3 километра. Тянется пробка от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.

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