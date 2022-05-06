Петербуржцы разъезжаются на выходные: ЗСД встал на юге, на КАД — пробка в 7 км

Вечерний час пик 6 мая перед длинными праздничными выходными Петербург встречает в семибалльных пробках. Столько же в городе было накануне, когда центр перекрывали из-за репетиции парада.

По данным «Яндекс.Пробок», 7 баллов в шестом часу вечера — нормальная пятничная картина для Петербурга, однако в короткий рабочий перерыв между майскими праздниками пробки в городе традиционно снижаются, и «семерка» — уже плотно.



В отличие от минувшего дня с перекрытиями, сейчас пробки не сконцентрированы в центре, а распределены по разным районам. Например, напряженная ситуация наблюдается на юго-западе. В плотных заторах встали проспекты Стачек и Маршала Жукова и Краснопутиловская улица. На ЗСД собралась пробка от Благодатной в сторону КАД. Напомним, что в районе южной развязки с кольцевой ведутся дорожные работы.