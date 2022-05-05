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    Репетиция парада не смогла нагнать Петербургу пробок, но к Михайловскому замку лучше не соваться

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    Дороги Петербурга 5 мая оказались свободнее обычного, и только в час пик пробки доросли до стандартных 7 баллов. В заторах застрял лишь перекрытый центр.

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    По данным «Яндекс.Пробок», до самого вечера 5 мая загруженность дорог в Петербурге была на 1 балл меньше обычного для четверга. В начале шестого часа вечера пробки составляли аномально низкие 6 баллов, лишь после 17:30 добравшись до «семерки».

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    Наиболее сложная ситуация сейчас в центре Петербурга. Часть улиц, включая кусок Невского и Адмиралтейский проспект, перекрыты до 18:30 из-за репетиции парада к 9 мая. На Литейном — Загородном проспектах в 16:18 наблюдались максимальные 10 баллов вместо обычных семи. Плотно стоит Садовая улица, набережные Фонтанки и Мойки и другие улицы в районе Михайловского замка.

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    «Мы просто стоим на Пестеля. Литейный не может вместить весь поток, заворачиваемый от Инженерного замка и с Фонтанки», — жалуются «Фонтанке» читатели.

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