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    Премьер Санна Марин: Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с Россией

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    26 комментариев

    Решение о вступлении Финляндии в НАТО может быть принято «в самое ближайшее время». Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в интервью японской газете Nikkei.

    По ее словам, из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией как прежде» (цитата по ТАСС).

    Также Марин рассказала, что Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на поставки российской нефти и будет призывать Евросоюз также принять санкции и в отношении российского газа. По ее мнению, Суоми «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

    В начале апреля премьер говорила, что Финляндия готова быстро отказаться от энергоносителей из России, в том числе от нефти и газа.

    По данным СМИ, Финляндия 12 мая объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО. При этом президент Хорватии Зоран Миланович заявил о готовности заблокировать решение о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.

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    Комментарии (26)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    глобалисты под шумок полезли быстро шарить по карманам у финских налогоплательщиков, вот и вся финансовая махинация, финская сага повторяется с циклом примерно 80 лет
    Михаил Петров-Водкин
    зря деды воевали, и не можем повторить
    SERGEY111
    В Финляндии и без нас все будет хорошо - уверен и если что Евросоюз даст дотации , а вот России в ответ на просто бешеный впереди всей Европы русофобский наскок финнов надо тогда закрыть вообще наглухо все пункты пропуска на границе с Финляндией - рвать дак уж до полного нуля , все равно прежнего уже не будет .
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