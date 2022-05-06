Премьер Санна Марин: Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с Россией

Решение о вступлении Финляндии в НАТО может быть принято «в самое ближайшее время». Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в интервью японской газете Nikkei.
По ее словам, из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией как прежде» (цитата по ТАСС).
Также Марин рассказала, что Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на поставки российской нефти и будет призывать Евросоюз также принять санкции и в отношении российского газа. По ее мнению, Суоми «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».
В начале апреля премьер говорила, что Финляндия готова быстро отказаться от энергоносителей из России, в том числе от нефти и газа.
По данным СМИ, Финляндия 12 мая объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО. При этом президент Хорватии Зоран Миланович заявил о готовности заблокировать решение о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.